¡Escalofriante venganza! Adolescente asesina a la familia de su ex novia en Texas

Un adolescente cometió uno de los crímenes más terribles que hayan ocurrido en la comunidad de Odessa, en Texas, Estados Unidos (EUA). El joven de solo 15 años de edad terminó con la familia de su exnovia como venganza porque ella terminó la relación. Te contamos los detalles de esta escalofriante tragedia.

Así fue como joven planeó cometer un crimen para vengarse de su exnovia

El pasado 11 de diciembre de 2025, una adolescente de 15 años de edad decidió terminar el noviazgo que mantenía con el agresor, de la misma edad.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el joven no logró soportar la decisión de su ahora exnovia y planeó una cruel venganza. Primero, el joven decidió ir armado a la escuela en la que ambos estudiaban para abrir fuego contra la chica.

No obstante, de último momento, el agresor cambió su plan y se dirigió a la casa de su exnovia. El adolescente tocó a la puerta y, apenas su exsuegra, Jessica Rodríguez, de 39 años, abrió, él entró y la asesinó a balazos.

Pero esto no fue todo lo que el joven hizo, pues continuó su masacre asesinando también a los dos hermanos menores de su exnovia, de 13 y 9 años de edad.

Inician las investigaciones del asesinato de una mujer y dos niños en Odessa, Texas

Los vecinos, alertados por los disparos, llamaron de inmediato a la policía de Odessa, Texas, que rápidamente establecieron un perímetro de seguridad en la zona.

Apenas 40 minutos más tarde de ocurridos los asesinatos , la policía logró la detención del adolescente, que fue llevado de inmediato a la comisaría, donde un juez decidió enviarlo a un centro de detención para menores, acusado de asesinato.

El joven de solo 15 años de edad enfrenta hoy la posibilidad de ser condenado a la pena capital, por su atroz crimen.

