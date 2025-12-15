¡La decisión es tuya! Forma de votar hasta 60 veces en la semana Final de La Granja VIP

La Granja VIP llegó a la emocionante semana final de la competencia y tú con tu voto vas a elegir quién se merece ser el ganador del reality y de los 2 millones de pesos. Por eso, en adn Noticias, te contamos cómo puedes votar y darle hasta 60 puntos diarios a tu granjero favorito.

¿Quiénes son los finalistas de La Granja VIP?

Este domingo 14 de diciembre, los granjeros vivieron una de las eliminaciones más duras de la competencia. Lamentablemente, el nuevo integrante del grupo de los Golden Boys, Sergio Mayer Mori , fue quien se convirtió en el noveno eliminado del exitoso reality de TV Azteca.

Tras la salida de Mori, quien fue uno de los granjeros más fuertes y estrategas, se definieron los seis granjeros que llegan a la semana final, aunque solo cinco llegarán a la Gala de Eliminación del domingo 21 de diciembre. Los finalistas son:

Alfredo Adame

Eleazar Gómez

Kim Shantal

César Doroteo (Teo)

La Bea

El Patrón

¿Cómo se jugará la semana final de La Granja?

Como bien lo sabes, en La Granja VIP las reglas cambian constantemente, pues como bien lo dice Adal Ramones, La Granja es un ente vivo que también juega. Por esta razón, esta última semana, la manera de jugar será distinta. Aquí te compartimos el calendario de juego de La Granja VIP en la semana final.

Lunes de Asamblea : Dos granjeros quedarán nominados.

: Dos granjeros quedarán nominados. Martes de Duelo : Dos granjeros se enfrentarán en duelo; uno quedará nominado

: Dos granjeros se enfrentarán en duelo; uno quedará nominado Miércoles de Duelo: Dos granjeros se enfrentarán en duelo; uno quedará nominado

Dos granjeros se enfrentarán en duelo; uno quedará nominado Jueves de Salvación : Los cuatro nominados se enfrentan para salvarse; uno se salva

: Los cuatro nominados se enfrentan para salvarse; uno se salva Viernes de Eliminación : El público conocemos al último eliminado de La Granja VIP

: El público conocemos al Domingo Gran Final: Conoceremos al ganador de La Granja VIP.

¿Cómo votar por tu favorito de La Granja VIP 2025?

Como siempre, el público es quien decide en La Granja VIP, por lo que las votaciones ya están abiertas para que el público comience a votar por los granjeros que se enfrentarán en duelo este martes 16 de diciembre. Para votar por los granjeros que desean que se enfrenten en duelo simplemente sigue estos sencillos pasos:

Entra a lagranjavip.tv/vota

Da tus 10 votos a uno o repártelos entre los granjeros que quieras mandar

a uno o repártelos entre los granjeros que quieras mandar Envíalos y recuerda que puedes acceder a 10 votos extras

Y para dar aún más votos lo que debes hacer es lo siguiente:



Descarga la app TV Azteca En Vivo en este ENLACE

Da click sobre el banner de las votaciones de La Granja VIP

Da tus 10 votos a uno o repártelos entre los granjeros que quieras mandar

Envíalos y aquí también podrás tener 10 votos extras

El siguiente paso para obtener 20 votos más:

Entra a la cuenta oficial del reality en Instagram

en Busca en las stories destacadas hay una imagen que dice “vota aquí”

Te manda directo a la página y puedes votar 10 veces más y al contestar otra encuesta de 5 preguntas.

¿Cuándo termina La Granja VIP México?

La Granja VIP llega a su final el próximo domingo 21 de diciembre. Sigue votando por tu granjero favorito y ayúdalo a convertirse en el gran ganador del reality y del premio de 2 millones de pesos.

Recuerda que puedes sintonizar los programas en vivo desde la señal de Azteca Uno o a través del Disney Plus, en punto de las 9:00 de la noche. La gran Final de la Granja VIP será el domingo 21, en punto de las 8:00 p.m. ¡No te lo puedes perder!

