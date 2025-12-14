Los seis finalistas de La Granja VIP que van por los 2 millones de pesos

La Gran Final de La Granja VIP está a solo una semana de suceder y, esta noche, conocimos a los seis finalistas que pelearán con todo por el premio de 2 millones de pesos. Tras la eliminación de uno de los competidores más fuertes de la competencia, los finalistas que el público eligió son: Alfredo Adame, Kim Shantal, Teo, Eleazar Gómez, La Bea y El Patrón.

¿Quién es el noveno eliminado de La Granja VIP?

Luego de una impactante participación de casi 80 mil votos, el público decidió que el famoso que se quedó a solo una semana de competir por los 2 millones de pesos fue: Sergio Mayer Mori.

Sin duda, se trató de una de las eliminaciones más cardíacas y dolorosas para los granjeros que, afortunadamente, lograron vivir uno de los momentos más especiales de la competencia, el nacimiento de la becerrita de Jacinta, que recibió el nombre de Luna.

Ellos son los finalistas de La Granja VIP

Tras casi tres meses de competencia, los granjeros finalistas han vivido momentos de estrés, de diversión, de tensión, pero sin duda, se convirtieron en personajes tan indispensables dentro de La Granja VIP , que el público decidió salvarlos una y otra vez como es el caso de Eleazar Gómez y Teo.

Tras una dura competencia de aprendizaje, de trabajo duro en La Granja VIP y un fuerte experiencia de convivencia entre 16 participantes, los granjeros que lograron superar cada semana y llegar a la final son los siguientes:

Alfredo Adame

Kim Shantal

El Patrón

La Bea

Eleazar Gómez

Teo

Calendario de la Semana de la Gran Final de La Granja VIP

Lunes: Asamblea de Nominación se definen dos nominados

se definen dos nominados Martes de Duelo : se define un finalista y un nominado

: se define un finalista y un nominado Miércoles de Duelo : el público elige a dos granjeros que se enfrentan y uno se salva

: el público elige a dos granjeros que se enfrentan y uno se salva Jueves de Salvación : los cuatro nominados pelearan por su salvación

: los cuatro nominados pelearan por su salvación Viernes de Eliminación : tendremos al último eliminado de La Granja VIP

: tendremos al Domingo 21 de diciembre La Gran Final

¿Cómo votar por el ganador de La Granja VIP?

La gran final del reality de TV Azteca ya está a una semana de suceder, por lo que ahora más que nunca debes votar por tu granjero favorito para ayudarlo a ganar la competencia. Para votar en La Granja VIP sigue estos pasos:

Da click al siguiente

ENLACE

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos.

¿Dónde y a qué hora ver en vivo la gran final de La Granja VIP 2025?

¡No te lo vayas a perder! Te contamos que la Gran Final de La Granja VIP 2025 será el domingo 21 de diciembre, en punto de las 8:00 p.m. Puedes seguir la transmisión en vivo de la gran final a través de Azteca Uno y por Disney Plus.

