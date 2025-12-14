La Granja VIP vive su eliminación más dura; el granjero que queda fuera de la gran final hoy 14 de diciembre

La Granja VIP vivió la eliminación más dura, tanto para los granjeros como para el público, pues este domingo 14 de diciembre, se reveló que el noveno eliminado que se queda a un paso de vivir la gran final del reality de TV Azteca es Sergio Mayer Mori.

Con esta decisión del público, el team se queda sin uno de sus elementos más importantes y queridos.

¿Quién es el noveno eliminado de La Granja VIP?

La semana de Semifinal comenzó tras la pérdida de Fabiola Campomanes , quien se convirtió en la octava eliminada. Ante esta situación, Sergio Mayer tomó la decisión de unirse al team de los Golden Boys con la intención de asegurar su lugar en la gran final.

Sin embargo, tanto Sergio Mayer Mori como Eleazar Gómez terminaron en la placa de nominados junto a Teo, quien bajó y volvió a subir a la placa tras el Jueves de Salvación y el Viernes de Traición. Los tres nominados se enfrentaron en una de las semanas más complicadas, pues sabían que uno de ellos quedaría a solo un paso de vivir la Gran Final de la Granja VIP.

Como siempre, el público tiene la última palabra y fue así que, Sergio Mayer Mori se convirtió en el noveno eliminado de La Granja VIP.

¿Quiénes son los finalistas de La Granja VIP?

Tras una semana en la que los granjeros vivieron uno de los momentos más bellos de estos tres meses: el nacimiento de la becerrita Luna, finalmente llegamos a la última semana de competencia.

Gracias a la participación del público, La Granja VIP se mantuvo en tendencia y, gracias a sus votos, ya conocimos a los finalistas del reality de Tv Azteca:

Alfredo Adame

Kim Shantal

El Patrón

La Bea

Eleazar Gómez

Teo

¿Dónde ver en vivo la gran final de La Granja VIP 2025?

Llegamos a la semana de la Gran Final de La Granja VIP México, ¡no te lo puedes perder! El reality más exitoso de este fin de año llega a su Gran Final el próximo domingo 21 de diciembre.

Lo puedes seguir en vivo a través de la señal de Azteca Uno y, por supuesto, a través del 24/7 en Disney Plus, a partir de las 8:00 de la noche.

