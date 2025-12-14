VIDEO | Miss Jamaica 2025 reaparece en silla de ruedas tras salir de terapia intensiva

Gabrielle Henry , la Miss Universo Jamaica, reapareció finalmente tras casi un mes después de haber sufrido un aparatoso accidente, durante una de las pasarelas en la fase preliminar del certamen de belleza Miss Universo 2025.

La joven representante de Jamaica tuvo que permanecer varias semanas en terapia intensiva debido a la seriedad de sus lesiones; sin embargo, finalmente, fue captada saliendo del hospital en Tailandia para regresar a su país. Te contamos los detalles.

La polémica del triunfo en Miss Universo 2025 de Fátima Bosch

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué le pasó a Miss Jamaica en Miss Universo 2025?

Miss Jamaica sufrió una aparatosa caída del escenario al finalizar su pasarela en traje de noche durante el desfile preliminar del pasado 19 de noviembre. Gabrielle Henry, de 29 años, caminó hacia el borde izquierdo del escenario mientras saludaba al público. En un momento, perdió de vista el límite de la plataforma y cayó directamente al vacío.

De inmediato, la representante de Jamaica fue atendida por servicios de emergencia y llevada a terapia intensiva de una clínica en Bangkok. Tras la caída, la oftalmóloga y candidata a Miss Universo 2025 sufrió una hemorragia intracraneal con pérdida de conocimiento, así como una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes.

@damionmitch ♬ original sound - MS_Warrior_4Life #MissUniverseJamaica Dr Gabrielle Henry is now admitted to a corporate area hospital under the supervision of a #neurologist . She landed at the Norman Manley International Airport in Kingston under medical escort late Thursday evening. Her mother and sister were also aboard the flight from #Thailand

¿Cómo se encuentra Miss Jamaica 2025?

A solo unos días de cumplir un mes en cuidados intensivos en Tailandia, usuarios en redes sociales, compartieron imágenes de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, en silla de ruedas. La modelo sostiene un ramo de flores y destaca el uso de zapatillas.

De acuerdo con medios internacionales, la candidata de Jamaica habría viajado de regreso a casa el pasado jueves 11 de diciembre en compañía de su madre y de su hermana. Cabe señalar que la empresa Miss Universo aclaró que todos los gastos de Miss Jamaica serán cubiertos por ellos.

¿Quién es Miss Jamaica 2025?

La representante de Jamaica para Miss Universo 2025 es la dra. Gabrielle Henry. Nació en Kingston, Jamaica, y es doctora especialista en oftalmología, con formación en el Hospital Universitario de las Indias Occidentales.

La también modelo es cantante, artista teatral y líder de iniciativas sociales como See Me Foundation, dedicada a brindar oportunidades educativas y apoyo económico a personas con baja visión o ceguera.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

