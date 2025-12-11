Verdad, justicia...Lanzan primer tráiler de Supergirl con una versión más oscura

DC Studios reveló el primer vistazo de la nueva película Supergirl protagonizada por Milly Alcock y en adn Noticias te tenemos todos los detalles del estreno de este largometraje que ha generado mucha expectativa.

Lanzan primer tráiler de Supergirl

Milly Alcock interpreta a Kara Zor-El con el traje de Supergirl y en el póster aparece con su uniforme de superheroína, una gabardina café y el logo detrás de ella con la frase "Verdad, justicia, lo que sea".

¿Cuándo se estrena Supergirl?

Supergirl es una película dirigida por Craig Gillespie y escrita por la guionista Ana Nogueria cuyo estreno se tiene previsto para el 26 de junio de 2026.

Esta nueva película del Universo DC esta basada en la serie de cómics Supergirl: Woman of Tomorrow de Tom King y la historia gira en torno a Kara, la prima de Superman que tiene 21 años y se encuentra a la deriva y sin ningún aparente propósito en la vida.

Sin embargo, su vida comienza a dar un giro cuando es interrumpida por Ruthye Marye Knoll, un joven alienígena que busca venganza contra Krem de las Colinas Amarillas, un mercenario que asesinó a su padre.

Kara termina ayudando a Knoll y juntos comienzan una travesía intergaláctica junto a la alienígena y Krypto un Superperro donde la joven enfrentará a sus propios orígenes para poder encontrar su camino y destino como heroína.

Elenco de Supergirl

Además de Alcock, el elenco de Supergirl estará conformado por Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll; Matthias Schoenaerts como Krem de las Colinas Amarillas, un asesino implacable; Jason Momoa como Lobo, un cazarrecompensas alienígena; David Krumholtz como Zor-El, papa de Kara y Emily Beecham como Alura In-Ze, madre de la heroína.

