Milly Alcock interpretará a Supergirl en las películas de DC de James Gunn

Milly Alcock, conocida por su destacada interpretación como la joven Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon , ha sido seleccionada para dar vida a Supergirl en la próxima película de DC, Supergirl: Woman of Tomorrow.

La elección de Alcock fue resultado de una prueba de pantalla realizada la semana pasada frente a los directores de DC Studios, James Gunn y Peter Safran. Se espera que el personaje de Supergirl haga su primera aparición en un proyecto de DC Studios antes de embarcarse en su propia aventura en solitario. Aunque aún no está confirmado si este proyecto será Superman: Legacy, dirigida por Gunn y programada para comenzar a filmarse esta primavera, o algún otro proyecto de DC.

La película Supergirl: Woman of Tomorrow parece estar tomando forma rápidamente, con rumores de que la producción podría comenzar en otoño, siempre y cuando Warner Bros. encuentre un director adecuado en breve. Ana Nogueira está a cargo del guión, y la película está parcialmente inspirada en la miniserie del mismo nombre creada por Tom King y Bilquis Evely.

James Gunn expresó su emoción por tener a Milly Alcock como parte del Universo Extendido de DC (DCU) a través de sus redes sociales, elogiando la versatilidad de la joven actriz y su capacidad para encarnar el personaje de Supergirl según la visión de los creadores originales.

¿De qué tratará Supergirl: Woman of Tomorrow?

La versión de Supergirl presentada en esta película se alejará de la imagen tradicional del personaje. Gunn y Safran han revelado que contrastará con su primo, Superman , al explorar la diferencia entre ser criada en la Tierra por padres amorosos y haber experimentado la pérdida y la tragedia en el planeta natal de Krypton.

La película Supergirl: Woman of Tomorrow forma parte del ambicioso Capítulo 1 de la lista de proyectos de James Gunn y Peter Safran para DC. Además, la lista incluye la esperada película de Batman The Brave and the Bold y una serie de televisión protagonizada por Viola Davis como Amanda Waller, su personaje de Suicide Squad.

