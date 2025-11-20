Rescatan a cría de pecarí que estaba atrapado en alcantarilla
Elementos de Protección Civil de Nuevo León rescataron a una cría de pecarí que se encontraba atrapada en una alcantarilla en la colonia Contry La Silla 8vo sector en el municipio de Guadalupe.
- El pecarí es una especie de mamífero de la familia Tayassuidae.
- Este animal posee pelaje de cerdas castaño-negruzcas y una mancha blanca como collar.
- Vive desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina y en México se encuentra en todo el país a excepción de la península de Baja California.