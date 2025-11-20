inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Es Tendencia
Video

Rescatan a cría de pecarí que estaba atrapado en alcantarilla

Elementos de Protección Civil de Nuevo León rescataron a una cría de pecarí que se encontraba atrapada en una alcantarilla en la colonia Contry La Silla 8vo sector en el municipio de Guadalupe.

Compartir:
Publicado por: Itandehui Cervantes
  • El pecarí es una especie de mamífero de la familia Tayassuidae.
  • Este animal posee pelaje de cerdas castaño-negruzcas y una mancha blanca como collar.
  • Vive desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina y en México se encuentra en todo el país a excepción de la península de Baja California.
Nuevo León
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!