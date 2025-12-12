Walmart remata pantalla Samsung Smart TV de 50 pulgadas con 4 mil pesos de descuento

Si estabas pensando en renovar tu pantalla, Walmart tiene una oferta que no querrás dejar pasar. La tienda puso en remate una televisión Samsung de 50 pulgadas con tecnología 4K QLED, convirtiéndola en una de las ofertas más llamativas de la temporada.

No pierdas la oportunidad de llevarte a casa un televisor de alta calidad a un precio reducido, ideal para disfrutar de tus series, películas y videojuegos favoritos; checa los detalles.

Precio de la pantalla Samsung QLED de 50 pulgadas

La tienda anunció un remate de la pantalla Samsung de 50 pulgadas 4K QLED, que ahora está disponible por $10,219.00, con un ahorro de $4,065.29 respecto a su precio original de $14,284.29.

Además, Walmart ofrece facilidades de pago con hasta 20 meses sin intereses, lo que significa que podrías adquirir esta pantalla con cuotas de $510.95 mensuales.

Para mayor tranquilidad de los compradores, la tienda también permite devoluciones hasta 30 días después de recibir el producto.

Con estas condiciones, la oferta se posiciona como una opción atractiva para quienes buscan una pantalla de alta resolución y buena tecnología a un precio más accesible.

Características de la pantalla Samsung QLED de 50 pulgadas

Mega Contrast; La función Mega Contrast optimiza la profundidad y riqueza de los negros y blancos, ofreciendo imágenes con mayor realismo y detalle.

UHD Dimming; La tecnología UHD Dimming divide la pantalla en zonas para ajustar con precisión el brillo, el color y el contraste, logrando escenas más nítidas y vibrantes.

Contrast Enhancer; Contrast Enhancer ajusta automáticamente el contraste para dar mayor sensación de profundidad, haciendo que cada imagen se perciba más intensa y envolvente.

"La Samsung QN50QEF1AFXZX es una Smart TV de 50 pulgadas con tecnología QLED 4K UHD que ofrece imágenes ultra nítidas, colores vibrantes y negros profundos gracias a su panel Quantum Dot. Con un diseño elegante y sin bordes, se integra perfectamente en cualquier espacio. Su potente procesador Quantum Processor Lite optimiza automáticamente la imagen y el sonido para una experiencia envolvente. Incluye sistema operativo Tizen, compatible con asistentes de voz como Bixby, Alexa y Google Assistant, además de conectividad Wi-Fi, Bluetooth y múltiples puertos HDMI y USB. Ideal para disfrutar de tus películas, series y juegos con calidad superior".

