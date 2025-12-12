Liverpool deja a 499 pesos en pagos los AirPods 4 de Apple

Liverpool ofrece los AirPods 4, el modelo más reciente de los audífonos inalámbricos de Apple, a un precio de 2,999 pesos. La tienda activa un esquema de pago de hasta 6 meses sin intereses y envío gratuito a todo México. El producto ya acumula más de 160 opiniones positivas y se mantiene entre los más consultados en la categoría de audio personal.

El iPhone Fold plegable de Apple podría costar hasta $2,400 dólares El esperado iPhone Fold podría llegar en septiembre de 2026 con un diseño plegable y se perfila como el más costoso en la historia de la compañía. 10 diciembre, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los AirPods 4 llegan al país como una opción ligera, cómoda y eficiente para usuarios de iPhone y otros dispositivos Apple. Este modelo integra:



Diseño abierto

Controles táctiles

Mejoras de conectividad

Estuche con puerto USB-C

La oferta de Liverpool destaca por su financiamiento accesible y disponibilidad inmediata.

Características técnicas mejoradas

Los AirPods 4 incluyen conexión Bluetooth estable con alcance de hasta 10 metros y controles precisos para volumen y llamadas. Incorporan micrófonos de nueva generación que buscan mejorar la claridad de voz sin depender de almohadillas internas.

Su autonomía total alcanza hasta 30 horas con el estuche, mientras que la certificación IP54 aporta resistencia al polvo y salpicaduras. Este nivel de protección los vuelve prácticos para uso diario o entrenamientos ligeros.

Opciones de pago y financiamiento

Liverpool mantiene el precio en 2,999 pesos y ofrece pagos de 499.83 pesos durante 6 meses con tarjeta Liverpool. Otras tarjetas aplican planes de 3 meses sin intereses. La tienda conserva la opción de pago único y compras en efectivo para quienes buscan liquidar de inmediato.



¿Qué incluye el estuche USB-C?

El estuche de carga integra USB-C, el estándar que Apple consolida en sus nuevos dispositivos. Su diseño compacto facilita el transporte y permite alcanzar varias cargas adicionales.

La combinación del estuche y la eficiencia energética de los audífonos extiende el rendimiento durante toda la jornada. Expertos en audio coinciden en que Apple mejora la relación entre consumo y autonomía.

¿Qué esperar frente a generaciones anteriores?

Los AirPods 4 se posicionan como una evolución del modelo base gracias a mejoras en:



Conectividad

Calidad de micrófono

Controles más intuitivos

No integran cancelación activa de ruido, pero priorizan comodidad y ligereza. Para usuarios que vienen de generaciones previas, el nuevo diseño abierto y la duración de batería representan un salto práctico. El mercado espera que estos audífonos se conviertan en el modelo estándar para quienes buscan calidad Apple a precio moderado.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.