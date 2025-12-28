Muere a los 91 años Brigitte Bardot, actriz y activista que se convirtió en ícono femenino mundial

La actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años, informó este domingo la fundación que lleva su nombre en redes sociales.

La protagonista de 'Y Dios creó a la mujer' (1956), 'La verdad' (1960) y 'El desprecio' (1963) era una de las últimas grandes leyendas del cine francés todavía en vida, tras el fallecimiento de Alain Delon, finado en 2024 a los 88 años.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Una exitosa carrera en la música

Junto a su corta pero vertiginosa carrera en la gran pantalla, Brigitte Bardot, conocida por las siglas BB, tuvo también una exitosa y más larga carrera en la música.

Brigitte Bardot Rest in Power 🕊️ pic.twitter.com/pcJGOA6vQW — Kay (@legendaarykay) December 28, 2025

Quedó para los anales el single 'J’ai t’aime… moi, non plus', grabado originalmente en 1967 con su antiguo amante y 'enfant terrible' de 'la chanson française' Serge Gainsbourg. En ese tema, todavía ruborizan a muchos los más que sensuales gemidos de Bardot.

Activista por los derechos de los animales

Tras el cine, la célebre actriz inició una segunda vida en su activismo en favor de la protección de los animales. Sus fotos en Canadá denunciando la caza de focas en los años 1970 son todavía célebres.

Sin embargo, Bardot también se destacó públicamente por su apoyo a postulados reaccionarios y xenófobos y se mostró cercana a Jean-Marie Le Pen y a su hija, la hoy líder de la ultraderecha Marine Le Pen.

Muere Brigitte Bardot, 91 años

"Durante un rodaje, había una cabra en el plató. Date prisa y termina la escena, tengo el domingo una comunión y vamos a cocinarla. Le compré el animal y me lo llevé al hotel.

Ese día d 1973 con 38 años decidí dejar el #cine y ayudar a los animales" pic.twitter.com/K2VCdrn2zR — CINE PARA PENSAR (@CinePensar) December 28, 2025

También creó la polémica entre el movimiento feminista por su visión de las relaciones entre el hombre y la mujer.

La intérprete llevaba un tiempo recluida en sus dos propiedades en Saint-Tropez, con serias dificultades para andar y lejos de la vida pública.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró que Bardot encarnaba "una vida de libertad" que aportó "un brillo universal a Francia".

Ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté. Existence française, éclat universel. Elle nous touchait. Nous pleurons une légende du siècle. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 28, 2025

Marine Le Pen, líder de la ultraderecha francesa con la Bardot se mostraba próxima ideológicamente, mostró su "pesar inmenso" por el fallecimiento de la actriz y consideró que fue una personalidad "extraordinariamente francesa".

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.