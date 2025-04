One UI 7: Lista de dispositivos Samsung Galaxy compatibles en México para 2025

La actualización de One UI 7, la nueva versión del sistema operativo de Samsung Galaxy basada en Android 15, ya está llegando a los dispositivos compatibles en 2025.

Si eres usuario de un Samsung Galaxy y estás ansioso por disfrutar de las novedades como Galaxy AI y un diseño más moderno, aquí te contamos qué modelos recibirán One UI 7 en México, cómo verificar si tu equipo está en la lista y cómo actualizar.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué dispositivos Samsung Galaxy recibirán One UI 7?

One UI 7 comenzó su despliegue oficial el 7 de abril de 2025 y México no se queda atrás. Según información oficial, esta actualización estará disponible para una amplia gama de dispositivos Samsung Galaxy, especialmente los más recientes y de gama alta.

Aquí te dejamos la lista de dispositivos compatibles que recibirán One UI 7 en México:



Galaxy S24, S24+, y S24 Ultra : Los primeros en recibir la actualización en México.



: Los primeros en recibir la actualización en México. Galaxy S23, S23+, y S23 Ultra : Modelos de 2023 que también disfrutarán de One UI 7.



: Modelos de 2023 que también disfrutarán de One UI 7. Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6: Los plegables más recientes de 2024, listos para las novedades.



Los plegables más recientes de 2024, listos para las novedades. Galaxy Z Fold 5 y Z Flip 5: La generación anterior de plegables también está incluida.



La generación anterior de plegables también está incluida. Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S9, S9+, y S9 Ultra : Las tabletas más potentes de Samsung.



: Las tabletas más potentes de Samsung. Galaxy S22, S22+, y S22 Ultra : Modelos de 2022 que recibirán One UI 7 en México.



: Modelos de 2022 que recibirán One UI 7 en México. Galaxy A56 y A36 (2025): Estos modelos ya vienen con One UI 7 preinstalado de fábrica.

¿Cómo saber si mi Samsung Galaxy es compatible?

Para confirmar si tu Samsung Galaxy está en la lista de dispositivos compatibles con One UI 7, revisa el modelo de tu equipo.

Ve a Configuración > Acerca del teléfono > Información del software y verifica el nombre del modelo. Si tienes un Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6, o cualquier dispositivo de la lista anterior, ¡estás listo para la actualización! Samsung ha asegurado que hasta 17 dispositivos recibirán One UI 7 en México, abarcando smartphones y tabletas disponibles oficialmente en el país.

Pasos para actualizar a One UI 7 en México

Actualizar tu Samsung Galaxy a One UI 7 en México es muy sencillo. Sigue estos pasos para disfrutar de las novedades de Android 15 y Galaxy AI:



Ve a la app de Configuración en tu Samsung Galaxy. Dirígete a Actualización de software. Toca Descargar e instalar. Si One UI 7 está disponible, tu dispositivo comenzará la descarga.

El rollout es progresivo, así que si no ves la actualización de inmediato, no te preocupes. Samsung está desplegando One UI 7 por fases, y pronto llegará a tu Galaxy S24, S23, o cualquier otro modelo compatible en México. Asegúrate de tener suficiente batería (al menos 50%) y una conexión estable a internet.

¿Listo para explorar las novedades de One UI 7 en tu Samsung Galaxy? Desde un diseño más personalizable hasta funciones avanzadas con Galaxy AI, esta actualización transformará tu experiencia tecnológica en México.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.