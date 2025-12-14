VIDEO | Captan violenta agresión de un turista estadunidense contra su pareja dentro de un elevador en Brasil

En Brasil, una cámara de seguridad captó la terrible agresión de un turista estadunidense a su pareja en un elevador en la ciudad de Río de Janeiro. Lamentablemente, este hecho expuso la alta tasa de violencia contra la mujer que se vive en este país sudamericano. Te contamos los detalles del caso.

Suman 2 mil denuncias por violencia digital contra mujeres

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cámara de seguridad capta a hombre dando tremenda golpiza a su pareja en un ascensor

Los hechos ocurrieron en el interior de un edificio residencial de la Zona Sur de Río de Janeiro , una de las ciudades más famosas de Brasil y una de los destinos turísticos más populares entre los turistas. La cámara de seguridad de un elevador captó el momento en el que un hombre, identificado como Eric Christian Díaz, agredió brutalmente a una mujer, mientras ambos se encontraban en el interior del ascensor.

#TRUECRIME Turista americano Eric Christian Diaz foi flagrado em outubro de 2025 agredindo a namorada com socos e chutes dentro de um elevador em um bairro do Rio de Janeiro. Moradores ouviram gritos no apartamento e acionaram a polícia. #Justice #Violence pic.twitter.com/SFK1mdb8WK — 🔥🇧🇷 Socorro 👽 ישראל 🙏🏽 (@Mitty2011) December 10, 2025

El hombre visiblemente alterado golpeó a la mujer en el rostro. El agresor le dio hasta 15 puñetazos en la cara a la joven, quien quedó atrapada en el estrecho elevador sin posibilidad de escapar. Además, Díaz sujetó a la mujer y la estrelló contra el espejo y las paredes del elevador, lo que le ocasionó a la víctima severos traumas faciales.

El agresor espera juicio en libertad

Tras la agresión, la mujer requirió atención médica urgente. Los médicos tuvieron que realizarle más de 20 puntos de sutura y tuvo que ser sometida a una intervención para tratar las heridas.

Tras la viralización del brutal ataque dentro del elevador, los agentes de la Policía Civil localizaron y detuvieron a Eric Christian Díaz y se le acusó formalmente por lesiones corporales en contexto de violencia doméstica.

No obstante, dado que el agresor es un turista se encuentra actualmente en libertad a la espera de juicio. Este hecho también ha puesto en tela de juicio las medidas cautelares que se aplican a extranjeros involucrados en crímenes violentos dentro del país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

