Liverpool remata audífonos On-Ear Pro inalámbricos con cancelación de ruido

Actualizado el 13 agosto 2025 14:27hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Majo Santillán González

Si tus audífonos no sirven y necesitas cambiarlos, Liverpool lanzó una excelente oferta que te recomendamos no desaprovechar. La tienda departamental está ofreciendo una promoción especial en los audífonos On-Ear Pro inalámbricos con cancelación de ruido de Apple.

Esta oferta representa una oportunidad interesante para quienes buscan audífonos de alta calidad con tecnología avanzada de cancelación de ruido. Los audífonos Apple On-Ear Pro destacan por su diseño inalámbrico y la capacidad de reducir el ruido ambiental para una experiencia auditiva más inmersiva. Checa los detalles.

Características audífonos On-Ear Pro inalámbricos Apple

  • Conexión inalámbrica
  • No tiene resistencia al agua
  • Control de volumen
  • Duración de carga 1 hrs
  • Interfaz de carga USB Tipo C
  • Grado de protección IP IPX5 - Puede resistir un chorro de agua a baja presión y sostenido. No se recomienda su uso en la ducha
  • Radio de alcance 10 m
  • Cancelación de ruido
Precio audífonos On-Ear Pro inalámbricos Apple

Liverpool está ofreciendo una promoción especial en los audífonos On-Ear Pro inalámbricos con cancelación de ruido de Apple, con un precio rebajado de $5,799 a $4,929.

Liverpool también ofrece pago a meses sin intereses:

Ofertas y promociones

Tarjetas Liverpool

  • 9 MSI
  • 15% DE DESCUENTO - PAGO UNICO
  • 15% DE DESCUENTO - PAGUE EN NOVIEMBRE ( 48 MENSUALIDADES)

Otras tarjetas

  • 6 MSI
  • 15% DE DESCUENTO - PAGO UNICO
  • PÁGO ÚNICO

Esta promoción se encuentra disponible en la tienda en línea de Liverpool, donde también se ofrecen otros modelos de audífonos Apple con cancelación de ruido, como los AirPods 4 In-Ear con un precio igualmente competitivo. Puedes comprar los on ear audífonos inalámbricos en este enlace .

Tecnología
