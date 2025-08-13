Liverpool remata audífonos On-Ear Pro inalámbricos con cancelación de ruido
Esta oferta representa una oportunidad interesante para quienes buscan audífonos de alta calidad con tecnología avanzada de cancelación de ruido.
Si tus audífonos no sirven y necesitas cambiarlos, Liverpool lanzó una excelente oferta que te recomendamos no desaprovechar. La tienda departamental está ofreciendo una promoción especial en los audífonos On-Ear Pro inalámbricos con cancelación de ruido de Apple.
Esta oferta representa una oportunidad interesante para quienes buscan audífonos de alta calidad con tecnología avanzada de cancelación de ruido. Los audífonos Apple On-Ear Pro destacan por su diseño inalámbrico y la capacidad de reducir el ruido ambiental para una experiencia auditiva más inmersiva. Checa los detalles.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Características audífonos On-Ear Pro inalámbricos Apple
- Conexión inalámbrica
- No tiene resistencia al agua
- Control de volumen
- Duración de carga 1 hrs
- Interfaz de carga USB Tipo C
- Grado de protección IP IPX5 - Puede resistir un chorro de agua a baja presión y sostenido. No se recomienda su uso en la ducha
- Radio de alcance 10 m
- Cancelación de ruido
Con seis mil pesos de descuento, Walmart remata iPhone 16 Pro Max 256 GB Titanio Desierto
Debido a los Walmart Days se lanzón una atractiva promoción para los fanáticos de Apple, el iPhone 16 Pro Max con 256 GB de almacenamiento tiene un descuento del 20%.
Precio audífonos On-Ear Pro inalámbricos Apple
Liverpool está ofreciendo una promoción especial en los audífonos On-Ear Pro inalámbricos con cancelación de ruido de Apple, con un precio rebajado de $5,799 a $4,929.
Liverpool también ofrece pago a meses sin intereses:
Ofertas y promociones
Tarjetas Liverpool
- 9 MSI
- 15% DE DESCUENTO - PAGO UNICO
- 15% DE DESCUENTO - PAGUE EN NOVIEMBRE ( 48 MENSUALIDADES)
Otras tarjetas
- 6 MSI
- 15% DE DESCUENTO - PAGO UNICO
- PÁGO ÚNICO
Esta promoción se encuentra disponible en la tienda en línea de Liverpool, donde también se ofrecen otros modelos de audífonos Apple con cancelación de ruido, como los AirPods 4 In-Ear con un precio igualmente competitivo. Puedes comprar los on ear audífonos inalámbricos en este enlace .
Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.