Te decimos si vale la pena comprar el iPhone 16 o es mejor quedarse con el modelo anterior

Este lunes se llevó a cabo el Apple Event, donde Tim Cook presentó en tiempo real los nuevos gadgets de la marca. Se vieron los nuevos AirPods 4, el Apple Watch Series 10 y el ansiado teléfono celular. Sin embargo, los internautas ahora se preguntan si vale la pena comprar el iPhone 16 o quedarse con el modelo actual. ADN40 tiene la respuesta y un análisis puntual de software y hadware que desmenuzará las actualizaciones que la compañía de la manzanita presentó.

Apple revoluciona sus celulares y entrega joyas tecnológicas

Durante la presentación, los gadgets arrasaron el centro de atención y mostraron tener mejorías tangibles a comparación con el año pasado. Para empezar, tanto el Apple Watch como los Airpods 4 cambiaron su diseño, integraron la Inteligencia Artificial y mejoraron la calidad de su material. Por una parte vemos que el reloj inteligente tiene una pantalla más grande, un chip que le brinda un mejor cerebro y un precio bastante más accesible que sus versiones premium. En cuanto a los audífonos inalámbricos optaron por usar el diseño premium e invertir en dos modelos, uno con aislante de ruido y otro estándar. Además incluyeron el reconocimiento de conversación y un modo adaptativo.

Apple Los modelos de iPhone 16 estándar y Plus comienzan sus costos a partir de los 19,999.00 pesos.

Apple definitivamente lo apostó todo a la Inteligencia Artificial y dejó un buen sabor de boca a los fervientes fanáticos de la marca.

¿Vale la pena comprar el iPhone 16?

La respuesta corta es... sí. Sea el modelo que el usuario tenga, la realidad es que la implementación de la Inteligencia Artificial en los dispositivos da un salto abismal en los modelos. Entran un celular completamente novedoso respetando el diseño clásico de la marca. A diferencia del salto del iPhone 14 al iPhone 15, aquí no solo se cambia la entrada de conexión y un botón prácticamente inútil. En esta ocasión, las entregas en su versión estándar y premium revolucionan la manera de tomar fotografías, grabar videos y audios, y en general la experiencia del portador.

Apple Con el Apple Intellicence se añaden funciones de transcripción, redacción y corrección de contenido multimedia.

¿Cuáles son las ventajas del iPhone 16 y del iPhone 16 Plus?

En esta ocasión, Apple deja los colores pasteles de lado y los mezcla con vívidos tonos “ultramarino” y “rosa” tipo metálico. Continúan los clásicos blanco, negro y “verde azulado”, ya conocidos por los usuarios. Los cambios en hardware son los siguientes:



Pantalla:

Continúa con pantalla super retina XDR. Agregan brillo mínimo de 1 nit en ambos modelos.

Equipo:

Los tamaños se respetan como en los anteriores modelos. Añaden una infusión de color pero el aluminio y vidrio se mantienen. Botón de acción cuya función es compatible con el Apple Intelligence. Nuevo botón de control de la cámara, acceso rápido a las herramientas de captura. Se mantiene la Dynamic Island. Una hora más de rendimiento en batería en comparación con su antecesor.

Cámara:

Agregan ultra gran angular de 12 megapixeles. Fotografía macro. Fotografía y video tipo espacial de 1080p. Estilos de fotografía de última generación. Se mantienen los zoom ópticos. Revestimiento antireflejo por la cámara Fusion. Reducción de ruidos externos. Mezcla de audio.

Cerebro:

Chip A18 en ambos modelos. Mantienen CPU de 6 núcleos, con 2 de rendimiento y 4 de eficiencia.



En cuanto a software, vemos las mejoras más significativas y por lo que valdría la pena hacer el salto de modelo al iPhone 16:



Siri:

Apple Intelligence ayuda a:

Mejor dicción y habla. Mejor entendimiento.

Conexión:

Añaden Tecnología de red Thread

Mejorará las conexiones inalámbricas entre dispositivos, en especial los usados para una casa inteligente.



Apple Una de las funciones que más entusiasmó a los fanáticos de Apple fue la grabación de audio por planos, un recurso novedoso que impactará en el mercado.

¿Vale la pena invertir en el iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max?

El año pasado, las versiones premium de la marca, iPhone 15 Pro y Pro Max no fueron los favoritos de los usuarios. Debido a que lo único que cambiaba era la conexión tipo C, el botón de acción y leves cambios en la cámara. Realmente decepcionó a los entusiastas de Apple y prefirieron continuar con los modelos anteriores o solo saltar a la versión Plus. Sin embargo, este año nos han entregado un equipo excepcional que junto con la Inteligencia Artificial trae un modelo listo para competir en el mercado. Estos son los cambios significativos en hardware:



Pantalla:

Aumenta el tamaño del display. Mantienen la super retina XDR. Mantienen la tecnología ProMotion. Agregan brillo mínimo de 1 nit en ambos modelos.

Equipo:

Mantienen el titanio con parte exterior de vidrio mate texturizado. Mantienen el botón de acción. Nuevo botón de control de la cámara, acceso rápido a las herramientas de captura. Se mantiene la Dynamic Island. Cuatro horas más de rendimiento de batería en comparación con su antecesor.

Audio:

Sistema de cuatro micrófonos con calidad de estudio. Reducción de ruido del viento. Mezcla de audio.

Cámara:

Agregan Dobly Vision 4k - 120 cuadros por segundo (cps) Agregan fotos y videos espaciales. Estilos fotográficos de última generación. Carga inalámbrica MagSafe de hasta 25 W con un adaptador de 30 W o superior.

Cerebro:

Chip A18 Pro. Se mantiene CPU de 6 núcleos. Mantienen misma capacidad de memoria, máximo 1TB.



En conclusión, vale la pena hacer la inversión para adquirir el próximo iPhone, sin embargo los únicos precios que no se respetaron fueron los de los modelos Pro y Pro Max. Las versiones estándar casi mantuvieron los precios del año pasado, pues quedaron en 19,999.00 y 22,999.00 pesos, en Estados Unidos sí respetaron los costos del 2023.

Apple Los expertos en tecnología señalan que este será el celular que más valga la pena adquirir, pues junta en un solo equipo diversas funciones de cámara, Inteligencia Artificial, audio y más.

Las versiones Pro y Pro Max estaban en 23,999.00 y 28,999.00 pesos, pero este año aumentaron a 25,999.00 y 30,999.00 pesos. Los precios en el país vecino también ascendieron.

