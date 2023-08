Daft Punk: Este es el origen del nombre de la mítica banda francesa

Daft Punk fue uno de los grupos más influyentes y populares de la música electrónica en el mundo, un dúo que combinó elementos de la música house con funk, disco, rock y pop a lo largo de su discografía. Pero, ¿sabes de dónde viene su nombre y qué significa?

¿De dónde viene el nombre de Daft Punk?

El origen del nombre Daft Punk se remonta a 1993, cuando Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo formaban parte de una banda de indie rock llamada Darlin, junto con Laurent Brancowitz. El trío se inspiró en la canción ‘Darlin’’ de los Beach Boys, que versionaron junto con una composición original. Dos pistas fueron incluidas en un EP y lanzadas bajo el sello Duophonic Records, propiedad de la banda londinense Stereolab.

Sin embargo, la crítica no fue muy favorable para ‘Darlin’’. De acuerdo con una publicación de nombre Melody Maker, el periodista Dave Jennings los calificó como ‘daft punky trash’ (basura tonta y punky), en una reseña negativa que si bien no los desanimó a seguir con sus proyectos, le dio un nuevo impulso. Lejos de rendirse, Bangalter y Homem-Christo tomaron esas palabras como un desafío y decidieron cambiar su nombre a Daft Punk, adoptando un estilo más electrónico y experimental.

Según Bangalter, el nombre Daft Punk les quedó como anillo al dedo, ya que reflejaba su actitud irreverente y divertida a nivel musical. Además, ‘daft’ también es un acrónimo de ‘A Story about Dogs, Androids, Firemen and Tomatoes', el nombre de su recopilación de 1999 que une cuatro temas de su álbum debut ‘Homework’: ‘Da Funk’, ‘ Around the World ’, ‘Burnin’ y ‘Revolution 909’.

Así, Daft Punk se convirtió en uno de los referentes del movimiento house francés, que alcanzó el éxito mundial con álbumes como ‘Discovery’ (2001), ‘Human After All’ (2005) y ‘Random Access Memories’ (2013), así como con colaboraciones con artistas como Pharrell Williams, The Weeknd o Julián Casablancas.

Después de casi tres décadas de carrera, Daft Punk, el dúo que se caracterizó por su imagen misteriosa y futurista, usando cascos y trajes de robots para ocultar sus identidades, anunció su separación en 2021 con un videoclip de casi 8 minutos a través de su canal oficial de YouTube.

Fue dos años después que la copla publicó su álbum ‘Random Access Memories (10th Anniversary Edition)’, junto a una serie de versiones inéditas, entrevistas y dinámicas alrededor del mundo con las que también se especuló sobre su presunto regreso . Hasta ahora, Daft Punk vive en la memoria de millones de escuchas y fanáticos.

