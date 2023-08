Concierto de Travis Scott en Roma causa temblor; genera polémica

El rapero Travis Scott ofreció un concierto en Roma, Italia y los espectadores brincaron tanto que causaron un temblor que preocupó a los habitantes de la zona.

Concierto de Travis Scott provoca temblor

Travis Scott dio un concierto en el recinto histórico Circus Maximus para presentar su nuevo disco Utopia y asistieron alrededor de 60 mil personas quienes brincaron y enloquecieron con la música.

Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos fue que los brincos de los asistentes al concierto de Travis Scott provocaron temblores que fueron perceptibles en toda la ciudad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia , el temblor que se registró fue de aproximadamente 1,3 en la escala de Richter.

Según un reportero de la CNN, la directora del Parque Arqueológico del Coliseo, Alfonsina Russo pidió que ya no se realicen más conciertos en el Circus Maximus tras el hecho que se registró en el concierto de Travis Scott.

Reportan temblor en redes sociales

Momentos después de que comenzó el concierto de Travis Scott en redes sociales reportaron que estaba temblando.

Algunos indicaron que sus ventanas y camas comenzaron a moverse, lo que puso en alerta a romanos que viven cerca del recinto y a algunos que esta más alejados.

*INGV | Terremoto a Roma? No… è Travis Scott in concerto al Circo Massimo*

_read more_ ☛ https://t.co/yb8P6PKWPk@trvisXX @ingv_president @INGVterremoti — Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (@INGV_press) August 8, 2023

Debate sobre conciertos en el Circus Maximus

El concejal de Grandes Eventos de Roma, Alessandro Onarato defendió la realización de conciertos en el Circus Maximus pues argumentó que el alquiler de este recinto ha recaudado mas de 2 millones de euros a las arcas de la ciudad.

Sin embargo, algunos ciudadanos no están de acuerdo en que se realicen estos eventos masivos pues aunque hasta ahora no ha habido daños al patrimonio no garantiza que en un futuro no los haya.

¿Qué es el Circus Maximus?

E Circus Maximus es un antiguo estadio para carreras de carros y otros eventos masivos, esta ubicado en la antigua roma, en el valle entre las colinas del Aventino y el Palatino; además, tiene una capacidad para alrededor de 150 mil personas.

En los últimos años, el Circus Maximus ha sido el escenario para albergar diversos conciertos y se han presentado artistas como los Rolling Stones, Lady Gaga, Bruce Springsteen, Guns N’ Roses e Imagine Dragons.

También se ha realizado la temporada de verano de la ópera de Roma.

