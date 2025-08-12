Taylor Swift anuncia su nuevo disco “The Life of a Showgirl”, precio y dónde comprar

La cantante Taylor Swift anunció durante las primeras horas de hoy 12 de agosto el lanzamiento de su nuevo disco titulado “The Life of a Showgirl” y millones de seguidores de todo el mundo ya han reaccionado a esta noticia.

Fue a través de su sitio web oficial y en una participación en el podcast “New Heights” presentado por Travis y Jason Kelce donde se reveló el lanzamiento del nuevo disco de Taylor Swift.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué se sabe sobre el nuevo disco de Taylor Swift?

Hasta el momento no se han dado a conocer muchos detalles sobre “The Life of a Showgirl” pero el disco fue anunciado con una colaboración en el podcast de Travis Kelce, pareja de la cantante. Además, la elección de las 12:12 horas y la convergencia de símbolos numéricos y visuales consolida la tradición de alimentar el interés del público a través de códigos y referencias.

En la cuenta Taylor Nation se compartieron 12 imágenes de la cantante con diferentes atuendos naranjas y un detalle que llamó la atención es que en una de las fotos aparece con Sabrina Carpenter lo que generó especulación sobre una posible colaboración.

Horario y dónde ver el podcast “New Heights”

El nuevo episodio del podcast “New Heights” de Travis y Jason Kelce donde estará como invitada Taylor Swift se transmitirá en YouTube el miércoles 13 de agosto a las 17:00 horas de México.

Precio y ¿dónde comprar el nuevo disco de Taylor Swift “The Life of a Showgirl”?

En la tienda oficial de Taylor Swift ya esta la preventa del disco “The Life of a Showgirl” que estará disponible en:

Vinilo tradicional: 19.99 dólares, es decir 372 pesos

Edición especial de vinilo “Portofino orange glitter”: 29.99 dólares, es decir 558 pesos

CD con póster y casete: 12.99 dólares, es decir 242 pesos

Taylor Swift no estuvo en el partido de los Kansas City Chiefs contra los Buffalo Bills [VIDEO] Taylor Swift estuvo en Toronto en conciertos del Eras Tour jueves, viernes y sábado; aunque estaba cerca del Estadio Highmark en Orchard Park, no apareció.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.