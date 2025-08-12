Taylor Swift anuncia su nuevo disco “The Life of a Showgirl”, precio y dónde comprar
La cantante Taylor Swift anunció su nuevo disco “The Life of a Showgirl” y aquí te contamos todos los detalles del lanzamiento de su 12 material discográfico.
La cantante Taylor Swift anunció durante las primeras horas de hoy 12 de agosto el lanzamiento de su nuevo disco titulado “The Life of a Showgirl” y millones de seguidores de todo el mundo ya han reaccionado a esta noticia.
Fue a través de su sitio web oficial y en una participación en el podcast “New Heights” presentado por Travis y Jason Kelce donde se reveló el lanzamiento del nuevo disco de Taylor Swift.
¿Qué se sabe sobre el nuevo disco de Taylor Swift?
Hasta el momento no se han dado a conocer muchos detalles sobre “The Life of a Showgirl” pero el disco fue anunciado con una colaboración en el podcast de Travis Kelce, pareja de la cantante. Además, la elección de las 12:12 horas y la convergencia de símbolos numéricos y visuales consolida la tradición de alimentar el interés del público a través de códigos y referencias.
En la cuenta Taylor Nation se compartieron 12 imágenes de la cantante con diferentes atuendos naranjas y un detalle que llamó la atención es que en una de las fotos aparece con Sabrina Carpenter lo que generó especulación sobre una posible colaboración.
Horario y dónde ver el podcast “New Heights”
El nuevo episodio del podcast “New Heights” de Travis y Jason Kelce donde estará como invitada Taylor Swift se transmitirá en YouTube el miércoles 13 de agosto a las 17:00 horas de México.
Precio y ¿dónde comprar el nuevo disco de Taylor Swift “The Life of a Showgirl”?
En la tienda oficial de Taylor Swift ya esta la preventa del disco “The Life of a Showgirl” que estará disponible en:
- Vinilo tradicional: 19.99 dólares, es decir 372 pesos
- Edición especial de vinilo “Portofino orange glitter”: 29.99 dólares, es decir 558 pesos
- CD con póster y casete: 12.99 dólares, es decir 242 pesos
