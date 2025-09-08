De ‘Hey Jessie!’ a ser mamá; Debby Ryan anuncia embarazo con tiernas fotografías

La actriz Debby Ryan y el baterista Josh Dun, integrante de Twenty One Pilots , compartieron con sus seguidores una noticia que ha emocionado a muchos: esperan su primer hijo.

La pareja, que ha mantenido una relación sólida desde 2013, anunció la llegada de su bebé a través de una publicación conjunta en Instagram, acompañada del mensaje “dun&dun +1".

La noticia del embarazo rompió internet

El pasado domingo, la pareja compartió con sus seguidores la noticia de su embarazo. En la publicación, Debby luce su pancita de embarazo mientras Josh sostiene un par de zapatitos de bebé, capturando la emoción y felicidad del momento.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por parte de sus fans, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de felicitación y cariño.

Publicación en Instagram rebasó el millón de me gusta

La comunidad en línea ha reaccionado positivamente al anuncio de la pareja, pues la publicación cuenta con más de un millón 700 mil me gusta tan sólo en Instagram . Seguidores y colegas han expresado su alegría y apoyo a través de comentarios y publicaciones en redes sociales.

La conexión genuina que Debby y Josh han mostrado a lo largo de los años ha fortalecido su imagen como una pareja admirada y querida dentro del mundo del entretenimiento debido a que se han mantenido alejados de los escándalos.

Un amor que comenzó en 2013

Debby Ryan, famosa por su papel en la serie de Disney Channel Jessie, y Josh Dun, miembro de la exitosa banda Twenty One Pilots, comenzaron su relación en 2013.

Aunque tuvieron una breve separación en 2015, ambos retomaron su relación poco después y han permanecido juntos desde entonces. En diciembre de 2018, Josh propuso matrimonio a Debby en una romántica cabaña en Nueva Zelanda .

Un año después, el 31 de diciembre de 2019, celebraron una boda secreta en Austin, Texas , la cual planearon en tan solo 28 días.

Con este nuevo capítulo en sus vidas, Debby Ryan y Josh Dun continúan demostrando que su amor y complicidad son tan sólidos como su éxito profesional.

