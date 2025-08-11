Fiscalía de Veracruz afirma que la maestra Irma falleció por tortura y agresiones; suman cuatro detenidos

Después de que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle señaló que la maestra Irma falleció a consecuencia de un infarto y criticó a los medios por la cobertura de los hechos en los que la mujer es amenazada por hombres con armas de grueso calibre, este lunes la Fiscalía General del Estado dio detalles del seguimiento al caso.

La gobernadora dijo que es “temporada de zopilotes” y externó que aunque no le gustara a los medios de comunicación la mujer no murió por los disparos; sin embargo, la autoridad judicial reveló que la mujer, de 62 años, sufrió tortura y agresiones durante su secuestro en el municipio de Álamo Temapache.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué se sabe sobre el caso de la maestra Irma en Veracruz?

En imágenes difundidas en redes sociales se escucha a la maestra Irma pedir a los taxistas que paguen sus cuatas, refiriéndose a derecho de piso, mientras un comando le apunta alrededor de ella. “Con la mafia veracruzana no se juega, paguen su cuota como debe de ser o van a terminar como yo”, enuncia la maestra en un video de 23 segundos. Por ende, la Fiscalía señaló que la mujer murió al ser sometida a esa tormento.

La fiscal Verónica Hernández Giadáns ofreció una conferencia en la que dio detalles sobre diversos hechos delictivos y explicó que las investigaciones señalan que en el crimen participaron más de 2 personas, presuntamente integrantes del Grupo Sombra

Sobre estos hechos, informó que ya se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Octavio N. Jeana Paola N, Víctor Manuel N y José Eduardo N, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro de la maestra, quien para solventar sus gastos trabajaba como taxista.

Irma Hernández, la maestra secuestrada y asesinada en Veracruz [VIDEO] Irma Hernández Cruz, docente retirada y taxista, reapareció en un video donde es forzada a pedir cuotas por el crimen organizado

Maestra es víctima del delito de extorsión en Veracruz

Además del delito de secuestro, la maestra revela en dicho video que los taxistas son víctimas de extorsión, delito en el que utilizan la violencia psicológica para intimidar a las víctimas.

De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal, la extorsión, considerada como un delito de alto impacto, que son aquellos que afectan directamente la integridad física o patrimonial de las personas, generando temor y zozobra en la población.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

