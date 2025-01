El outlet de Sephora que tiene maquillaje de lujo con hasta 50% de descuento

El maquillaje, al no ser un artículo de primera necesidad, suele estar presente en una infinidad de tipo, marcas y costos, de los cuales muchas veces resultan poco alcanzables en una venta normal. Para estas situaciones y destinado a quienes esperan adquirir productos de buena calidad, o incluso probar los fabricados por líneas de lujo , existe un outlet de Sephora en donde es posible encontrar una gran variedad y ofertas vigentes en todo el año.

Así es el outlet de Sephora que tiene descuentos de hasta 50% en maquillaje de lujo

Un comercio que se ha convertido en el preferido de las amantes del makeup y las promociones, es el outlet de Sephora, ubicado en las inmediaciones de Punta Norte, un centro comercial del Estado de México. En esta sucursal es posible encontrar productos de gamas exclusivas como Charlotte Tilbury, Rare Beauty, Dior, Fenty Beauty, Givenchy, entre otras, todas con descuentos que pueden ser de hasta 50%, según el stock que tengan disponible.

Los costos bajos de este lugar no comprometen en lo absoluto la calidad ni funcionamiento de los artículos, pues no se distribuye nada que ya esté caducado, abierto o en mal estado. La razón por la que los importes son tan atractivos, es que usualmente este outlet es en donde se resguardan lanzamientos que no fueron tan exitosos o ediciones que no captaron la atención de los compradores en las sucursales que Sephora tiene en todo el país.

Instagram @sephoramx El outlet de Sephora tiene una gran variedad de marcas de lujo

Cómo llegar al outlet de Sephora en Punta Norte desde la CDMX

Para arribar a las instalaciones de este centro comercial, donde están ubicadas tiendas de saldos de diversas marcas, existen un par de alternativas factibles. En transporte público, se puede llegar desde el metro Cuatro Caminos, terminal de donde sale un autobús dirigido a Izcalli 123.

Otra opción es ir al metro Buenavista, hacer el transbordo al tren suburbano y de ahí partir hasta la estación lechería, donde salen taxis hacia Punta Norte.

Getty Images El outlet de Sephora ofrece maquillaje de lujo a precios bajos

La ubicación exacta del outlet de Sephora para quienes vayan en automóvil es: Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque, 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Está abierto de lunes a viernes, en un horario de 11:00 a 20:00 horas.

