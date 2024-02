La tierna foto con que Millie Bobby Brown celebró sus 20 años, a la espera de “Stranger Things 5”

Conocida por su papel de Eleven en la serie Stranger Things, Millie Bobby Brown, celebró el día de ayer su cumpleaños número 20. A pesar de que la actriz británica es famosa por su participación en la serie de Netflix, Brown tiene una larga trayectoria y varios próximos estrenos; dos de estos próximos estrenos promete ser grandes éxitos.

Millie Bobby Brown comenzó su carrera actoral a sus 11 años en la serie Once Upon a Time in Wonderland, su carrera siguió con pequeños papeles en series como: Intruders, NCIS, Modern Family y Grey’s Anatomy. Pero, fue en 2016 llegó el papel que la ha catapultado a la fama mundial: Eleven, protagonista de la exitosa serie de Netflix Stranger Things. Logrando así convertirse en un ícono de la Generación Z.

Su exitosa carrera llevó a Millie Bobby Brown a tener poco más de 62 millones de seguidores en Instagram, y le ha permitido abrirse nuevas puertas para próximos proyectos que prometen ser un gran éxito, ahora sus 20 años, la joven actriz tiene dos grandes producciones; una de ellas es el cierre de la serie que la hizo famosa.

Los proyectos de Millie Bobbby Brown con los que festeja sus 20 años

Millie Bobby Brown festejó sus 20 años por medio de una publicación de Instagram, en la cual mostró una foto de ella de bebé con la descripción “veinte”, haciendo referencia la edad que cumplió. La actriz cumplirá sus 20 años con dos proyectos en camino. Una de ellas es una película en la cual será la protagonista de la trama.

Damsel, es la cinta que interpretará Millie Bobby Brown, en esta película interpreta a Elodie, una princesa que lucha contra su destino de ser sacrificada a un dragón. Esta película, dirigida por Juan Carlos Fresnadillo y escrita por Dan Mazeau, se estrena el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; la cinta contó con un presupuesto de entre 60 y 70 millones de dólares.

Aunado a esto, la plataforma de streaming anunció el inicio de la producción de la quinta y última temporada de Stranger Things, los nuevos episodios aún no tienen fecha de estreno, pero se espera su lanzamiento para 2025.

