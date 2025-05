10 cosas que tal vez no sabías de Six Flags, el parque de diversiones más importante de América Latina

Six Flags es una cadena internacional de parques de atracciones que ofrece una variedad de atracciones, espectáculos y eventos temáticos. El primer parque de Six Flags se inauguró en Texas, Estados Unidos, y el nombre se debe a las seis banderas que han ondeado en el estado.

Cada año mas de 3.5 millones de personas visitan Six Flags México, ubicado en la carretera al Picacho Ajusco Km 1.5, Colonia Héroes de Padierna, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), C.P. 14200.

Con más de 25 años de historia Six Flags México se ha consolidado como el parque de diversiones más importante de América Latina. Sin embargo, más allá de sus icónicas montañas rusas y espectáculos, hay muchos datos curiosos que sorprenden incluso a sus visitantes.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Curisidades de Six Flags México

Para celebrar su 25 aniversario, el parque cuenta con el festival Spring Celebration . Aquí te presentamos 10 cosas que tal vez no sabías de Six Flags México:



En Six Flags México pueden coexistir diferentes condiciones meteorológicas simultáneamente

El parque cuenta con casi 18 kilómetros de calles y andadores, además de zonas verdes, tiendas, restaurantes, sanitarios y una gran variedad de juegos electromecánicos

Six Flags México opera con su propia planta de tratamiento de aguas, demostrando un compromiso con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente

Su atracción “Superman El Último Escape” es el único Hyper Roller Coaster en toda América Latina, una experiencia exclusiva para los amantes de la adrenalina

Aunque los juegos electromecánicos provienen de seis países de Europa y América, todos fueron instalados por talento mexicano, mostrando la capacidad técnica local

El parque ofrece una amplia variedad de alimentos, desde comida rápida hasta platillos saludables y restaurantes a la carta, con más de 40 puntos de venta de comida

En la tienda temática de Superman se venden artículos que no se pueden conseguir en ningún otro lugar, ideales para los coleccionistas y fans del parque

El juego “X-Flight” es uno de los más altos de América Latina y el único que ofrece la opción “Skyslead”

Aunque muchos lo recuerdan por su antiguo nombre, Reino Aventura, el parque lleva más años operando bajo la marca Six Flags

La marca cuenta con oficinas de representación en siete ciudades mexicanas, lo que facilita la promoción y venta en todo el territorio nacional

¿Qué incluye un boleto de un día para Six Flags?

¿Te preguntas qué incluye la admisión general de Six Flags México? Esta incluye diversión ilimitada en los juegos mecánicos y shows, con excepción de eventos especiales y ciertas atracciones con costo adicional.

La atracción más extrema de Six Flags México es la Medusa Steel Coaster. Esta montaña rusa híbrida, con inversiones y alta velocidad, alcanza una velocidad máxima de 93 km/h y una altura de 36 metros. Así que si quieres subirte 10 veces, lo podrás hacer con tu boleto.

¿Qué tan seguro es Six Flags?

¿Viste la película Destino Final y ahora le tienes miedo a los juegos mecánicos? No te preocupes. Además de las medidas de seguridad implementadas a diario, las atracciones y juegos mecánicos de Six Flags son sometidos a revisiones periódicas por parte de ingenieros certificados e inspectores especializados en seguridad. Todo el mantenimiento se organiza mediante un sistema computarizado que monitorea las tareas programadas a nivel diario, semanal, mensual y anual.

¿Cuál es el Six Flags más grande del mundo?

El Six Flags más grande del mundo es Six Flags Magic Mountain, ubicado en Santa Clarita, California. Es el parque de Six Flags más grande y el único que está abierto todo el año.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.