2 mil pesos por el Xiaomi Poco C75 256GB, cámara de 50MP con IA, carga rápida y procesador de ocho núcleos

Si estás buscando renovar tu celular sin vaciar tu cartera, Amazon México tiene una oferta que no puedes dejar pasar: el Xiaomi Poco C75 de 256GB está disponible con un descuento del 46%. Este dispositivo destaca no solo por su precio, sino por sus propiedades que lo colocan como uno de los mejores en su rango. Debido al alto descuento, este modelo podría agotarse rápidamente. Checa los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Xiaomi Poco C75: características

Este smartphone destaca por su pantalla IPS de 6.88 pulgadas, cámara trasera principal de 50MP con inteligencia artificial para fotos nítidas y detalladas, batería de 5160 mAh con carga rápida y un procesador MediaTek Helio G85 de ocho núcleos que garantiza un rendimiento sólido para uso diario y multimedia.

Asimismo cuenta con cámara frontal mejorada de 13MP con la que te ves bien desde todos los ángulos.

Con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, el Poco C75 ofrece amplia capacidad para aplicaciones, fotos y videos, además de soporte para expansión vía microSD. Su sistema operativo es Android 14 con la capa HyperOS, y cuenta con lector de huellas lateral y conectividad completa que incluye Dual SIM y jack de auriculares.

El Xiaomi Poco C75 tiene un diseño imponente y elegante, en Amazon México está disponible en color oro. Si quieres conocer más especificaciones da click aquí .

Xiaomi Poco C75: precio

El Xiaomi Poco C75 de 256GB está disponible por sólo 2,149 pesos, casi a mitad de precio con un 46% de descuento respecto al precio original de 3,999 pesos.

Esta oferta es perfecta para quienes buscan un celular potente y confiable a un precio asequible, con pagos a 15 meses sin intereses por 143.26 pesos mensuales.

¿El Xiaomi Poco C75 te convenció? Entra a este enlace para comprarlo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.