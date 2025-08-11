Más de 5 mil de descuento: Lavadora Whirlpool de 18 kg Xpert System tiene remate en Elektra

Cada semana la tienda de Elektra hace increíbles descuentos a ciertos productos y en esta ocasión, una de las ofertas estelares es la de la Lavadora Whirlpool Carga Superior 18 kg Xpert System, perfecta para hacer más sencilla esta actividad y, en esta ocasión, con más de cinco mil pesos de descuento.

Aquí en adn40 te contamos los detalles de la Lavadora Whirlpool de 18 kg, para que puedas considerar comprarla al mejor precio y puedas sacarle provecho a la oferta, además de que cuenta con varias opciones de compra para facilitar su adquisición.

Precio de la Lavadora Whirlpool de 18 KG Xpert System

Este producto es vendido por la marca oficial de Whirlpool, reconocida por su excelente calidad en este producto, considerando que es una compra que puede durar varios años con un excelente funcionamiento. Su precio regular es de $13,999, sin embargo, con el descuento que tiene en Elektra la podemos encontrar por tan solo $8700 pesos mexicanos.

Sí, una oferta que se encuentra disponible hasta por 15 meses sin intereses, o incluso con la opción de préstamo Elektra, para que puedas pagar en cómodas semanas en pequeñas cantidades para que no afecte tu bolsillo.

Características de la Lavadora Whirlpool de 18 KG Xpert System

Se trata de una de las mejores lavadoras en la categoría de 18 kilos, que se destaca por remover las manchas más difíciles con la tecnología de Xpert System, con un producto que cuenta con 10 años de garantía en el motor.

Por si fuera poco, cuenta con SmartLoad y AutoLevel, un programa que le permite calcular el nivel exacto del agua, con depósitos automáticos y hasta 12 ciclos. De igual manera, destaca por su eficiencia para ahorrar agua hasta un 70% en comparación de otras lavadoras.

