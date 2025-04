One UI 7: Samsung publica fechas para los teléfonos y dispositivos que no se actualizaron

Samsung ha dado a conocer el calendario de implementación de One UI 7 , su nueva interfaz basada en Android 14, tras el inicio de la actualización para modelos insignia lanzados recientemente. Esta hoja de ruta marca el despliegue paulatino que alcanzará distintos equipos hasta mediados de 2025, aunque con diferencias entre regiones.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuándo llegará One UI 7 a los teléfonos Samsung en 2025?

En Corea del Sur se ha publicado el listado oficial de modelos y meses de actualización. Este cronograma representa una guía tentativa para otras regiones, aunque pueden presentarse variaciones según el país o la operadora móvil.

Durante abril, se enfoca en las series más recientes. En ese grupo se encuentran:



Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy Z Fold 6, Z Fold Special Edition

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Tab S10+ y Tab S10 Ultra

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Galaxy S24 FE

En mayo, el software se extenderá a modelos anteriores y de gama media:



Galaxy Z Fold 4 y Z Flip 4

Galaxy Tab S9, S9+ y S9 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3

Galaxy A34 y A35

Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra

Galaxy Tab S8, S8+ y S8 Ultra

Galaxy S21, S21+ y S21 Ultra

Galaxy A16

Galaxy Quantum 4 y Quantum 5

Finalmente, para junio está previsto el turno de otros dispositivos con menor jerarquía en el portafolio:



Galaxy Tab S9 FE y S9 FE+

Galaxy A73, A53, A33, A25, A24, A15

Galaxy Quantum 3

Galaxy Jump 3 y Jump 2

Galaxy Buddy 3

Galaxy Tab A9 y A9+

Galaxy Tab Active 5 y Tab Active 4 Pro

Galaxy Wide 7

¿Qué modelos quedan fuera de la actualización One UI 7 este año?

Algunos equipos no aparecen en el calendario debido a que no se comercializaron en ese mercado. Tal es el caso del Galaxy S21 FE, cuya inclusión en otras regiones depende de comunicados locales. Hasta el momento, no existe confirmación sobre su incorporación al despliegue global.

Samsung deberá concluir esta fase antes de iniciar el trabajo sobre One UI 8 , que estará integrado de fábrica en los próximos Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7, programados para la segunda mitad de 2025.

Motivos por los que los países están prohibiendo los celulares en las escuelas [VIDEO] Al menos 79 países cuentan con leyes que prohíben los celulares en las escuelas; existen varios motivos que impulsan a estas medidas para los estudiantes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.