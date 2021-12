VIDEO: Mamá graba cómo su hija escapa del ataque de un tiburón

Sin duda esta mamá y su pequeña hija de 6 años nunca olvidaran esta ida a la playa, pues hace unos días ambas pasaron el susto de sus vidas. Mientras la pequeña Anela Rezentes jugaba en las olas a la orilla del mar, un tiburón se acercó a escasos centímetros de ella.

Madre graba el encuentro entre su hija y un tiburón

Desde la arena, Sheri Gouveia, la joven mamá grababa con su teléfono celular el momento en que Anela, su hija, se daba un chapuzón en la playa de Kalama, en Hawai, Estados Unidos. La niña saltó una ola e inesperadamente salió corriendo hacia la orilla, chillando y gritando ¡ Tiburón !

En entrevista para medios, la mamá compartió que cuando su hija salió del agua “estaba histérica”; Sheri Gouveia no lo había visto, corrió hacia al mar para ubicar al animal, pero no lo localizó; asimismo confesó que mientras grababa no se dio cuenta que en realidad se trataba de un tiburón. Cuando llegaron a casa, la mamá visualizó el video y descubrió que realmente el peligroso animal se había acercado mucho a su hija.

Por otro lado, la pequeña niña dijo que fue un momento que nunca olvidará, “Vi un tiburón. No me di cuenta de que estaba a mis espaldas. Tenía muchas ganas de salir corriendo. Estaba muy asustada.”

Después de que el video se viralizó a través de redes sociales y medios de comunicación; diferentes expertos coincidieron que el animal en cuestión era un tiburón punta negra, una especie conocida por cazar peces en aguas poco profundas, cerca de las costas.

Aunque el tiburón probablemente no hubiera atacado a la niña, no cabe duda de que ambas se llevaron un buen susto. Sheri Gouveia se siente muy agradecida de que su hija haya salido ilesa de aquel encuentro. Además aseguraron que en sus tantas idas a esa playa nunca les había pasado algo así.

Ataques de tiburón en Estados Unidos

Anela fue una persona muy afortunada, ya que no todos corren con la misma suerte al encontrarse con este imponente animal, tal es el caso de una mujer que mientras estaba sentada en una tabla de remo en New Smyrna Beach, fue atacada en el pie; la mujer sufrió laceraciones y fue trasladada a un hospital por motivos de precaución.



Desafortunadamente, y de acuerdo con la información de las autoridades, ella se convirtió en la primera persona mordida por un tiburón este año en el condado de Volusia. Especialmente este lugar de Florida tiene fama de ser la capital de mordidas de tiburón del mundo, tan solo el año pasado 10 personas fueron atacadas.

