Muere RJ Mitte, querido actor de Breaking Bad; tenía 34 años

El reparto y los fans de Breaking Bad están de luto, tras darse a conocer el sensible fallecimiento del actor RJ Mitte, quien saltó a la fama tras dar vida a Walter White Jr, hijo de Walter White, el famoso Heisenberg.

El actor falleció este lunes 12 de octubre, a los 34 años de edad, en Texas. Te contamos todos los detalles.

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¿De qué murió RJ Mitte?

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el actor de Breaking Bad falleció en el condado de Texas. Hasta el momento, las autoridades cuentan con una investigación abierta, por lo que aún no se ha dado a conocer un informe definitivo sobre las causas de su muerte. De manera extraoficial, trascendió que podría haberse tratado de un suicidio.

🚨#AlertaADN



Muere el actor RJ Mitte, conocido por su papel de Walter White Jr. en la serie "Breaking Bad" a los 34 años pic.twitter.com/RZsWVKhwY6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 12, 2026

¿Quién era RJ Mitte?

Roy Frank, RJ Mitte III fue un reconocido actor, modelo y activista estadounidense, mundialmente famoso por interpretar a Walter White Jr., alias Flynn, en Breaking Bad, entre 2008 y 2013.

Su interpretación como el hijo adolescente de Walter White, alias Heisenberg, le valió el prestigioso Premio del Sindicato de Actores (SAG) en 2013, en dicha ocasión ganó el premio a mejor reparto en una serie dramática, junto al resto de sus compañeros.

RJ Mitte fue diagnosticado con parálisis cerebral leve desde los tres años de edad. Tras convertirse en actor, Mitte usó su posición y la fama mundial de la serie para visibilizar la discapacidad en la industria del entretenimiento.

Fue portavoz de la campaña I AM PWD, de artistas con discapacidades. También fungió como embajador de las organizaciones internacionales United Cerebral Palsy y Shriners Children’s.

Además, fundó Mitte Foundation dedicada a impulsar proyectos comunitarios y filantrópicos.

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