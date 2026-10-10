Los Boy’z y Los Tigres del Norte abren la Feria de Colón 2026 en Querétaro: cuánto cuesta la entrada y el día que es gratis

Una semana de conciertos y actividades familiares empieza este domingo 11 de octubre de 2026 en Colón, mientras otras regiones del Bajío también preparan sus festejos, como la feria cercana a León donde la entrada cuesta 15 pesos. El Municipio de Colón presentó la Feria de Colón 2026, cuya noche de apertura arranca con Los Boy’z a las 20:00, antes de Los Tigres del Norte, que lo harán a las 22:00 horas.

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¿Cuánto cuesta la entrada a la Feria de Colón 2026 y qué día es gratis?

De acuerdo con el programa que dio a conocer el municipio, el costo del acceso cambia según el día. Estos son los precios por persona:

Domingo 11 y domingo 18 de octubre: 150 pesos.

Lunes 12 de octubre: entrada gratis.

Del martes 13 al sábado 17 de octubre: 100 pesos.

El día sin costo es el lunes 12 de octubre, que coincide con el Día de la Raza. Es el segundo día de la feria, un día después de la inauguración con Los Boy’z y Los Tigres del Norte, que sí tiene costo.

Según lo informado por el presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada , el boleto incluye el acceso a los juegos mecánicos y sin cobro aparte.

¿Qué artistas se presentan en la Feria de Colón 2026 y qué otras actividades habrá?

De acuerdo con el programa del Teatro del Pueblo de la feria, la cartelera completa es la siguiente:

Domingo 11 de octubre: Los Boy’z a las 20:00 y Los Tigres del Norte a las 22:00.

a las 20:00 y Los Tigres del Norte a las 22:00. Lunes 12: Los Yonic’s a las 21:00.

Martes 13: Banda Corona del Rey a las 21:00.

Miércoles 14: Exterminador a las 21:00.

Jueves 15: Alacranes Musical a las 22:00.

Viernes 16: Los Players a las 23:00.

Sábado 17: Tributo a Las Guerreras K Pop a las 17:00 y Los Amos de Nuevo León a las 23:00.

Domingo 18: Los Tucanes de Tijuana a las 23:00.

Los Boy’z abren la noche del domingo 11 a las 20:00, y Los Tigres del Norte suben dos horas después, a las 22:00. El cierre del domingo 18 queda a cargo de Los Tucanes de Tijuana, en el horario más tardío del programa.

El programa suma una cabalgata, la elección de la Flor más Bella del Campo, talleres infantiles, gastronomía y exhibiciones culturales y deportivas. Si buscas otra tradición de temporada en Querétaro, el municipio de San Juan del Río mantiene abierta la convocatoria del Concurso Nacional de Plañideras, con premios de hasta 12 mil pesos. El evento de Colón también reúne a cerca de 100 expositores entre artesanos, productores y comerciantes.

¿Dónde es la Feria de Colón 2026 y qué seguridad habrá?

La feria se realizará en Rancho Las Margaritas, un predio frente a la Unidad Deportiva de Colón, según lo presentó el municipio. El evento tendrá cartelera nocturna en el Teatro del Pueblo y actividades familiares durante el día.

El municipio informó un operativo con alrededor de 300 elementos de seguridad y 19 integrantes de Protección Civil con 10 unidades, además de apoyo de municipios vecinos y atención médica. Trueba Moncada describió la feria como un evento familiar que busca mostrar la riqueza cultural y gastronómica de las 53 comunidades del municipio.

Sobre los montos, el municipio informó una inversión de 20 millones de pesos y proyectó una derrama económica de más de 50 millones de pesos. Son cifras de la propia autoridad municipal y no se verificaron de forma independiente.

Si piensas ir, confirma el cartel y los horarios en los canales oficiales del Municipio de Colón y revisa el precio del día que elijas antes de salir, porque el domingo 11 y el domingo 18 son los más caros.

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