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Natanael Cano se retira de los escenarios y no dará ningún concierto; esta es la poderosa razón

El cantante de corridos tumbados Natanael Cano a través de su disquera dio a conocer que su gira por México ha sido cancelada.

2 minutos lectura
Escrito por: Hakbar Juárez

El popular cantante sonorense, Natanael Cano ha cancelado su gira por México. Fue a través de su disquera que el intérprete de “Perlas negras” anunció que no dará un solo concierto más de los que tenía planeados y que se retirará temporalmente de los escenarios.

Esto se dio a conocer a través de un comunicado en el que se explica la razón por la que los conciertos que restaban de su gira fueron cancelados:

“Entendemos que esta noticia será decepcionante para los fans que tenían planeado asistir a los conciertos, y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar”.

“Lamentamos profundamente el impacto de esta decisión y les agradecemos su paciencia y comprensión” añade el texto que expone que el cantante se enfocará en su salud y bienestar y que volverá más fuerte.

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Conciertos cancelados por Natanael Cano

Dentro de las sedes en las que el sonorense, Natanael Cano ya no se va a presentar están las siguientes:

  • Mérida
  • Veracruz
  • Puebla
  • Toluca
  • Oaxaca
  • Mexicali
  • Morelia
  • Monterrey
  • Torreón
  • Acapulco

Cabe mencionar que el costo de los boletos será reembolsado por cada boletera, razón por la que se pide a los fans estar al tanto de los comunicados para conocer el proceso y poder recibir el gasto de vuelta.

Lista de canciones más escuchadas de Natanael Cano

Entre las rolas que ya no podrán disfrutarse en vivo y que son las más escuchadas del cantante de corridos tumbados están:

  • …OLIVIA LA FLAKA
  • Mar Azul
  • Perlas Negras
  • Madonna
  • Amor Tumbado
  • PRESIDENTE
  • Mi Bello Angel
  • Por Amarte Así
  • Blancanieves

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