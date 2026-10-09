Natanael Cano se retira de los escenarios y no dará ningún concierto; esta es la poderosa razón

El popular cantante sonorense, Natanael Cano ha cancelado su gira por México. Fue a través de su disquera que el intérprete de “Perlas negras” anunció que no dará un solo concierto más de los que tenía planeados y que se retirará temporalmente de los escenarios.
Esto se dio a conocer a través de un comunicado en el que se explica la razón por la que los conciertos que restaban de su gira fueron cancelados:
“Entendemos que esta noticia será decepcionante para los fans que tenían planeado asistir a los conciertos, y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar”.
“Lamentamos profundamente el impacto de esta decisión y les agradecemos su paciencia y comprensión” añade el texto que expone que el cantante se enfocará en su salud y bienestar y que volverá más fuerte.
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Conciertos cancelados por Natanael Cano
Dentro de las sedes en las que el sonorense, Natanael Cano ya no se va a presentar están las siguientes:
- Mérida
- Veracruz
- Puebla
- Toluca
- Oaxaca
- Mexicali
- Morelia
- Monterrey
- Torreón
- Acapulco
Cabe mencionar que el costo de los boletos será reembolsado por cada boletera, razón por la que se pide a los fans estar al tanto de los comunicados para conocer el proceso y poder recibir el gasto de vuelta.
Lista de canciones más escuchadas de Natanael Cano
Entre las rolas que ya no podrán disfrutarse en vivo y que son las más escuchadas del cantante de corridos tumbados están:
- …OLIVIA LA FLAKA
- Mar Azul
- Perlas Negras
- Madonna
- Amor Tumbado
- PRESIDENTE
- Mi Bello Angel
- Por Amarte Así
- Blancanieves
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