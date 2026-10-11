¡La Sonora Dinamita está de luto! Muere Álvaro Pava, la voz de Mil horas que marcó generaciones

La Original Sonora Dinamita confirmó la lamentable pérdida de una de sus icónicas voces originales. El cantante colombiano, Álvaro Pava, falleció a los 65 años de edad en Monterrey, Nuevo León.

Su fallecimiento cierra una era en la historia de la agrupación que despide a la voz que dio vida a uno de los temas más emblemáticos de su repertorio “Mil horas”, que seguirá emocionando a cientos de corazones enamorados.

¿De qué murió Álvaro Pava?

A través de dos perfiles de redes sociales, La Sonora Dinamita dio a conocer que Álvaro Pava, una de sus voces más emblemáticas había fallecido el pasado viernes 9 de octubre.

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Álvaro Pava, quien fuera una de las voces originales de muchos éxitos de La Sonora Dinamita y formará parte de nuestra historia en los años 90. Su voz y su legado vivirán por siempre en nuestros corazones y en cada canción que hizo vibrar a tantas generaciones (...) Descansa en paz, Álvaro. Tu voz será eterna”, se lee en el mensaje que dejó la agrupación.

Aunque hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles acerca de la causa oficial de la muerte del intérprete colombiano, se sabe que su deceso ocurrió tras varios días hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por una neumonía.

Por su parte, la Original Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García reconoció que “aunque su voz se haya apagado en este mundo, su canto vivirá por siempre en cada escenario, en cada canción y en cada persona que lo recuerde con cariño”.

¿Quién era Álvaro Pava?

Álvaro Pava Angulo, también conocido artísticamente como Alvarito Pava, fue un célebre cantante colombiano de música tropical, salsa y cumbia. Es ampliamente recordado por haber sido una de las voces principales de la emblemática agrupación La Sonora Dinamita durante la década de los 90, grupo con el cual inmortalizó la exitosa versión en cumbia del tema “Mil Horas”.

Dio sus primeros pasos musicales en el grupo Súper Star. A los 16 años se unió a la reconocida orquesta de Adolfo Echeverría, interpretando éxitos como “Julio Calderón” y “El guayabo”.

Su etapa más icónica llegó al sumarse a las filas de esta legendaria institución de la cumbia. Además de “Mil Horas”, prestó su voz para grandes clásicos del repertorio como “Grito Vagabundo”, “Pilar”, “Apriétala” y “La Suavecita”.