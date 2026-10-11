¿Quién es el quinto eliminado de La Granja VIP hoy 11 de octubre?

La Granja VIP segunda temporada llegó a la quinta semana y, lamentablemente, un quinto granjero tuvo que ser eliminado durante La Gala de este 11 de octubre. A poco más de un mes del inicio del reality más viral de la televisión mexicana, el público vivió una de las eliminaciones más complicadas.

Los granjeros nominados en la quinta semana eran: Rafa Mercadante, Pimpinela Escarlata, Julio Camejo, Mónica Escobedo, Kevyn Contreras y Pascal Nadaud.

El quinto eliminado de La Granja VIP fue Pascal Nadaud.

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¿Quiénes son los peones de La Granja VIP 2026?

Tras una semana en la que Kunno debutó como capataz y los granjeros debutaron como cuidadores del perrito Tlacoyo, llegó la hora de elegir quiénes serían los peones de la sexta semana. Los peones son los encargados de las tareas más pesadas, duermen en el granero y comen muy poco.

Los peones de la quinta semana de La Granja VIP 2026 son:

Kevyn Contreras

Natalia Alcocer

Fernando Lozada

Manelyk

La Granja VIP 2026: ¿Quién es el quinto eliminado este 11 de octubre?

Tras los primeros minutos de La Gala, Adal Ramones reveló que el primer salvado por el público era Rafa Mercadante. El segundo salvado de la noche fue Kevyn Contreras. El tercer salvado fue Pimpinela Escarlata. El cuarto salvado fue Julio Camejo.

Los últimos grajeros en la sala de eliminación fueron Mónica Escobedo y Pascal Nadaud. El público eligió que el quinto eliminado de La Granja VIP segunda temporada fuera: Pascal Nadaud.

¿Cómo votar por tu granjero favorito?

Este lunes 12 de octubre conoceremos al primer nominado de la semana, una vez que el eliminado revele su Legado. Recuerda que las votaciones se abren a partir del próximo miércoles de Asamblea.

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