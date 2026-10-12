La enfermedad REAL que padecía RJ Mitte, actor de Breaking Bad que falleció a los 34 años

El actor RJ Mitte quien fue muldialmente conocido por la serie de televisión “Breaking Bad”, falleció el lunes 12 de octubre a los 34 años.

La noticia del fallecimiento de Mitte en Brownsville, Texas, fue confirmada mediante un comunicado emitido por la agencia de representación que trabajaba con el actor. No se ofrecieron más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

“Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, señalaba el comunicado.

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¿Cuál es la enfermedad que padecía RJ Mitte?

RJ Mitte convivió al igual que en la serie “Breaking Bad” con una parálisis cerebral que influyó en su papel de Walter White Jr.

El actor alcanzó la fama gracias al dar vida al único hijo del protagonista, Walter White, un profesor de secundaria con una enfermedad terminal que se adentra en una vida secreta de crimen fabricando metanfetamina.

El personaje de Mitte, quien adoptó el apodo de Flynn, usaba muletas y hablaba con dificultad de articulación, cobró mayor protagonismo a medida que avanzaba la trama de la serie.

Comenzó como un adolescente despreocupado que admiraba profundamente a su padre, pero más tarde tuvo que afrontar la desintegración familiar al salir a la luz la verdad sobre el alter ego de Walter White, “Heisenberg”.

Mitte participaba activamente en diversas organizaciones filantrópicas dedicadas a la recaudación de fondos y a la sensibilización sobre la parálisis cerebral y otros trastornos del control muscular.

¿Cuáles fueron otros personajes de RJ Mitte?

Posteriormente, interpretó a un luchador de secundaria con parálisis cerebral en el drama sobre el paso a la edad adulta “Triumph” (2021).

Fue portavoz del Sindicato de Actores (SAG) para intérpretes con discapacidad y embajador de la organización United Cerebral Palsy.

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