Tobey Maguire hizo algo inesperado en la boda de su exesposa Jennifer Meyer con un multimillonario

Tobey Maguire, el mejor Spider-Man para muchos, se volvió tendencia este fin de semana, luego de aparecer de forma completamente inesperada en la boda de Jennifer Meyer, su exesposa y madre de sus hijos.

Aunque no lo creas, imágenes virales revelaron que el famoso actor estadunidense fue el encargado de oficiar el enlace matrimonial entre su expareja y un multimillonario de origen nigeriano. Las imágenes de Tobey Maguire casando a la madre de sus hijos con otro hombre, definitivamente, desconcertaron a sus millones de fans alrededor del mundo.

La lujosa boda de Jennifer Meyer se llevó a cabo en un exclusivo hotel de Hawái, donde se dieron cita personalidades como Leonardo DiCaprio, Courtney Cox, Kate Hudson y hasta el multimillonario Jeff Bezos.

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¿Por qué se separaron Tobey Maguire y Jennifer Meyer?

Tobey Magire y Jennifer Meyer se casaron en 2007, pero anunciaron su separación en 2016. Fue hasta octubre de 2020 cuando la diseñadora solicitó el divorcio y el matrimonio quedó finalmente disuelto hace apenas unas semanas, cuando ambos llegaron a un acuerdo.

Tobey Maguire strikes Spider-Man’s iconic pose while officiating his ex-wife’s wedding to her new husband. 💀😭 pic.twitter.com/LAcjn5cFNl — Chaos Crave (@ChaosCrave_) October 11, 2026

Aunque, en su momento, la pareja no reveló cuáles eran las causas de su separación, trascendió que simplemente se debió a estilos de vida y personalidades diferentes.

No obstante, la pareja siempre llevó una excelente relación e incluso se ha visto a Maguire compartir con su exesposa y la nueva pareja de ella.

Definitivamente, Tobey Maguire debe de ser el mejor ex de la historia, cuando accedió incluso a oficiar la boda de su exesposa.

¿Quién es la pareja actual de Tobey Maguire?

La pareja actual de Tobey Maguire es la modelo e influencer mexico-estadounidense Mishka Silva. Los rumores de la nueva relación del intérprete de Spider-Man surgieron a principios de 2026 cuando fue visto con la modelo en un palco VIP durante el Super Bowl LX.

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