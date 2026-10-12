VIDEO: A Empujones y Gritos, así fue la pelea de Julio Camejo con Kunno

Los ánimos se prendieron en La Granja VIP 2026, este lunes 12 de octubre, tras la eliminación de Pascal Nadaud. Una intensa pelea se vivió esta mañana entre Kunno y julio Camejo, quienes luego de dormir en el cuarto del Capataz la primera semana, han tenido fuertes roces desde la cuarta semana.

El enfrentamiento incluyó gritos, insultos, pero lo más grave es que ambos granjeros estuvieron a punto de romper una de las reglas más severas del reality de TV Azteca, pues casi llegaron a los golpes. ¿Habrá consecuencias para ambos?

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¿Por qué se pelean Kunno y Julio Camejo?

La discusión comenzó cuando los granjeros discutían sobre los trabajos de limpieza y el cuidado de los animales. En ese momento, Julio Camejo comenzó a criticar el desempeño de Kunno como capataz; de inmediato, el influencer se defendió.

Asimismo, Julio Camejo volvió a sacar a la discusión el tema de que Kunno no eligiera como Peona de Oro a Niurka, quien a su parecer lo merecía y, en cambio, le entregó este beneficio a Mono, durante La Gala de este domingo 11 de octubre.

“Mira, hermano, que tú hayas sido el peor capataz y que te hayan faltado huev** para escoger a la mejor peona cuando dijiste que era la semana de mujeres le quitaste el derecho a la mujer que se lo ganó eso no significa que yo lo sea. Falta de huevos”, dijo Camejo.

Fue en ese momento que el influencer se levantó de la mesa y encaró a Julio Camejo, para retarlo a decirle las cosas de frente. No obstante, Kunno sí empujó ligeramente a Camejo, quien no respondió. En ese momento, Fer Lozada intervino para separarlos.

Igualmente, Niurka se acercó a Kunno y lo señaló de haber tenido contacto físico con el actor cubano, una actitud que está prohibida en el reality de TV Azteca.

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