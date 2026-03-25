Actores y actrices que están en la lista negra de Hollywood

Hollywood es la cuna del cine y aunque su éxito es innegable, muchos actores y actrices se han visto envueltos en escándalos y los han puesto en la lista negra, te contamos de quién se trata y cuáles son las acusaciones que hay en su contra.

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Actores que están en la lista negra de Hollywood

Ezra Miller fue arrestado en Hawái por alteración del orden público y agresión, además, hay denuncias en su contra por poner en peligro a menores.

Cuba Gooding Jr. está acusado de abuso sexual y conducta inapropiada.

Rob Schneider fue vetado por promover discursos de odio y adoptar posturas extremas y comentarios transfóbicos.

Casey Affleck tiene denuncias de acoso sexual y comportamiento inapropiado por parte de mujeres que trabajaron con el en la película "I'm still here".

Justin Timberlake fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, por su trato a Britney Spears y por un incidente con Janet Jackson.

Chevy Chase esta señalado por ser arrogante y conflictivo en los rodajes, además de tener comportamientos racistas y misóginos.

Vince Vaughn fue cancelado por sus posturas políticas conservadoras, comentarios polémicos y por conducir en estado de ebriedad.

Russel Brand tiene acusaciones de violación, agresiones y abuso piscológico.

Jeffrey Jones tiene acusaciones por haber solicitado a un menor que posara desnudo.

Jim Caviezel fue cancelado por su estilo de vida y posturas conservadoras.

James Franco esta acusado de comportamiento inapropiado y de explotación sexual.

¿Qué actrices fueron canceladas de Hollywood?

Lea Michele fue acusada de abuso, racismo, menosprecio, burlas y mofas.

Allison Mack admitió cargos de extorsión y conspiración por reclutar a mujeres para la secta Nxivm y fue condenada a 120 años de prisión.

Ellen Degeneres fue señalada por mantener un ambiente de trabajo tóxico, intimidación y racismo.

Gina Carano fue señalada por hacer burlas y comentarios racistas, su postura antivacuna y el apoyo al asalto al Capitolio.

Oprah Winfrey fue señalada por no apoyar a mujeres negras en la industria y por su implicación indirecta en los documentos del caso Jeffrey Epstein.

Jada Punkett Smith fue cancelada por revelar situaciones incómodas sobre su matrimonio y conductas intimidatorias hacia amigos de Will Smith.

Mo'nique se negó a hacer campaña para la película Precious lo que fue considerada una violación a las reglas.

Todos estos famosos han logrado brillar por su talento, pero se les ha acabado la carrera debido a las múltiples acusaciones que hay en su contra.

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