Este domingo 21 de junio comenzó la tercera temporada de “La Casa del Dragón”, una de las series antecesoras de la aclamada “Juego de Tronos” y que ocurre también antes de los eventos de “El Caballero de los Siete Reinos”.

De acuerdo con los internautas, esta temporada comenzó con todo, pues aunque es el primer capítulo, ya hubo un par de bajas sensibles, así que te advertimos que habrá spoilers. Desafortunadamente, se trata de dos personajes consentidos del bando de estandartes negros.

Desde antes de que comenzara la transmisión de este capítulo, varios ya esperaban con emoción el regreso de esta aclamada serie.

Los memes que dejó el regreso de “La Casa del Dragón”

At long last...



After all the waiting, the theories, the predictions, and the anticipation, the time has finally come. The wait for #HOTD Season 3 is officially over!



We ride at dawn. ⚔️🔥 pic.twitter.com/j2WsAWQSm8 — Targaryen Loyalist (@Targ_Loyalist) June 20, 2026

Today is the day.



Are you ready for season 3? #HOTD pic.twitter.com/M5FPFTYk6K — House of the Dragon News (@HOTDNewsHBO) June 21, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cada cuándo se estrenarán los nuevos capítulos de la nueva temporada de “La Casa del Dragón”?

Episodio 2 : 28 de junio

: 28 de junio Episodio 3 : 5 de julio

: 5 de julio Episodio 4 : 12 de julio

: 12 de julio Episodio 5 : 19 de julio

: 19 de julio Episodio 6 : 26 de julio

: 26 de julio Episodio 7 : 2 de agosto

: 2 de agosto Episodio 8: 9 de agosto

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete anuestro canal de Telegramy lleva la información en tus manos.