Este domingo 21 de junio comenzó la tercera temporada de “La Casa del Dragón”, una de las series antecesoras de la aclamada “Juego de Tronos” y que ocurre también antes de los eventos de “El Caballero de los Siete Reinos”.
De acuerdo con los internautas, esta temporada comenzó con todo, pues aunque es el primer capítulo, ya hubo un par de bajas sensibles, así que te advertimos que habrá spoilers. Desafortunadamente, se trata de dos personajes consentidos del bando de estandartes negros.
Desde antes de que comenzara la transmisión de este capítulo, varios ya esperaban con emoción el regreso de esta aclamada serie.
Los memes que dejó el regreso de “La Casa del Dragón”
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¿Cada cuándo se estrenarán los nuevos capítulos de la nueva temporada de “La Casa del Dragón”?
- Episodio 2: 28 de junio
- Episodio 3: 5 de julio
- Episodio 4: 12 de julio
- Episodio 5: 19 de julio
- Episodio 6: 26 de julio
- Episodio 7: 2 de agosto
- Episodio 8: 9 de agosto
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