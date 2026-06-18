El mundo del cine está de luto, pues este jueves se dio a conocer la noticia de que la actriz Daveigh Chase murió.

Fue su padre, John David Schwallier quien dio a conocer la noticia de la muerte de la joven actriz, quien a los 35 años perdió la vida luego de complicaciones por una meningitis bacteriana. La voz principal en Lilo y Stitch murió el martes en un hospital, según lo que informó su familia.

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¿Quién era Daveigh Chase?

Daveigh Elizabeth Chase-Schwallier nació en Las Vegas, Nevada en los Estados Unidos, era hija de Cathy Chase y John Schwallier.

En el mundo de la actuación de doblaje destacó por interpretar a Chihiro Ogino en el doblaje al inglés de la película de Studio Ghibli El viaje de Chihiro en 2001. Más tarde dio voz a Lilo Pelekai en Lilo y Stitch de Disney.

En 2002, Chase alcanzó la fama internacional tras dar vida a la terrorífica niña, Samara Morgan en la aclamada película de terror El Aro.

Durante su corta carrera en cine participó en 15 películas tanto como actriz como actriz de doblaje y en más de 20 series de televisión, incluída la adaptación para TV de Lilo y Stitch.

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