Por Sergio Ang

A diez años del estreno de Sing Street, resulta imposible no mirar atrás y reconocerla como el punto de inflexión definitivo en la carrera de John Carney. En 2016, aquel rebelde coming of age robó la atención no por su despliegue técnico, sino por su aplastante honestidad. Con apenas 4 millones de dólares y un reparto de desconocidos, Carney nos recordó que para contar una gran historia no se necesitan estrellas, sino alma. Aquella película fue un tributo apasionado a los 80 y a la juventud, donde la música no era un adorno, sino el motor que permitía a los personajes tomar el control de sus vidas.

Hoy, el panorama parece haber cambiado. Carney ha dado un giro hacia Hollywood, reclutando a figuras de la talla de Paul Rudd y Nick Jonas. Para aquellos que amaron la esencia independiente de Sing Street, este movimiento podría despertar sospechas legítimas: ¿se ha dejado seducir el director al brillo vacío de los grandes presupuestos? Sorprendentemente, la respuesta es un rotundo no. Lo que hace a una película un trabajo de John Carney —esa capacidad de crear atmósferas donde la música se vuelve un personaje más que impulsa el desarrollo de los personajes y la trama— sigue vibrando con la misma fuerza.

Sing Street (Photo Credit: David Cleary)

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En su nueva propuesta, Carney nos entrega un coming of age atípico, protagonizado por un hombre de 50 años (Paul Rudd) que encarna la frustración del artista que sacrificó sus sueños por la familia. El conflicto central, donde una estrella de pop (Nick Jonas) le roba una canción que escala al número uno del Billboard, es una metáfora brillante sobre el dilema al que probablemente se enfrentó el mismo John Carney: mientras Jonas representa el éxito prefabricado —ese que se llena de dinero y fama pero se pudre en la toxicidad de lo falso—, el personaje de Rudd representa la autenticidad del que escribe desde las entrañas, aunque nadie lo escuche.

Lo verdaderamente magistral de Carney es cómo logra que nos volvamos a encantar con uno de sus protagonistas mientras nos mantiene en una tensión constante entre el humor negro y la emoción cruda. La película no teme mostrar la cara fea de la obsesión y nos muestra cómo el éxito vacío es una condena solitaria; mientras eso que nace del amor y la pasión, es la que verdaderamente llena el espacio, sin importar el tamaño del escenario.

A pesar de ciertos tropiezos narrativos —como el apresurado descarte del interés romántico de Jonas interpretado por Havana Rose Liu—, Carney demuestra que su genialidad no dependía de las caras nuevas. Su habilidad para vender emociones, desde la ansiedad del fracaso hasta el optimismo de un final , sigue siendo su mayor fortaleza.

Diez años después de Sing Street, queda claro que Carney no ha cambiado de rumbo; simplemente ha expandido su escenario para recordarnos que, sin importar quién sostenga el micrófono, nos podemos seguir enamorando de nuevas canciones y nuevas historias.

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