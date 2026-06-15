José Antonio Toledano, ganador en los Crunchyroll Anime Awards 2026, que puso en alto el nombre de México

José Antonio Toledano, ganador a Mejor Interpretación de Voz en Español Latino en los Crunchyroll Anime Awards 2026 por su trabajo en Akaza, uno de los villanos más icónicos de Demon Slayer:El Castillo Infinito aseguró que este premio es un reconocimiento al talento mexicano en el doblaje.

En entrevista exclusiva para adn Noticias , el famoso actor de voz señaló que el doblaje latino es “algo muy lindo” y “maravilloso” y cada vez que se tiene un proyecto este se hace con la mejor calidad posible.

“Cuidamos mucho la calidad porque es importante que la gente esté contenta con el resultado, el cual permitió que conectar y que le tuvieran cariño al personaje al nivel de convertirse en el favorito” señaló.

🏆🇲🇽 ¡ORGULLO MEXICANO EN EL ANIME! adn Noticias platicó en exclusiva con José Antonio Toledano (@MrToledanini), el gran ganador a Mejor Interpretación de Voz en Español Latino en los Crunchyroll Anime Awards 2026. El actor de doblaje nos reveló los secretos detrás de Akaza, el… pic.twitter.com/B1MWsgJgfs — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 3, 2026

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¿Qué piensa José Antonio Toledo sobre Akaza?

Al asegurar que Akaza es un personaje bastante complejo, José Antonio Toledano mencionó que eso mismo significa que está muy bien definido porque tiene profundidad.

Asimismo destacó que cuando un personaje es completo, a pesar de ser un villano, permite que tanto el público como el actor de doblaje lo disfrute más.

“Lo más importante es hacer trabajos de calidad para que lleguen a la gente... que tengan la oportunidad de ver los proyectos si quieren en el idioma original o en su idioma que esté la opción, igual, con mucha calidad”.

¿Akaza marcó la trayectoria de José Antonio Toledano?

Al ser cuestionado sobre si Akaza marcó su trayectoria, José Antonio Toledano dijo que sin duda, a pesar de que se trata de un personaje muy reciente. “Ya se convirtió en algo muy importante en mi trayectoria en el doblaje de voz, que me marcó y que ha marcado a tanta gente y eso es lo que lo ha vuelto tan importante”.

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