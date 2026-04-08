Fallece Michael Patrick, querido actor de Game of Thrones, a los 35 años

El actor y escritor irlandés Michael Patrick murió este 8 de abril de 2026 a los 35 años, tras ser diagnosticado con una enfermedad que marcó sus últimos años. El artista era conocido por su participación en la serie Game of Thrones.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por su esposa, Noemi Sheehan, quien recurrió a Instagram para compartir un conmovedor mensaje.

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Patrick perdió la batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que le fue diagnosticada a principios de 2023.

"Anoche, Mick falleció tristemente en el hospicio de Irlanda del Norte", reveló. "Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos", indicó. "No hay palabras para describir lo desconsolados que estamos".

Sheehan destacó que el actor fue una persona que inspiró a quienes lo rodeaban, no solo durante su enfermedad, sino a lo largo de toda su vida, recordándolo como alguien alegre, con gran energía y una personalidad muy especial.

"Mick vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. Alegría, vitalidad, risa contagiosa. Un gigante pelirrojo", aseveró.

Además, agradeció el apoyo de todas las personas que los acompañaron durante el proceso que enfrentaron como familia.

¿Qué personaje tenia Michael Patrick en Game of Thrones?

Michael Patrick interpretó a un salvaje rebelde (Wildling rioter) en la sexta temporada de Game of Thrones. Su aparición ocurrió específicamente en el episodio titulado "El hombre roto" (The Broken Man).

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica?

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y mortal que afecta a las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal. Provoca debilidad muscular, atrofia y la pérdida del control voluntario de movimientos como caminar, hablar, comer y respirar. No tiene cura, con una supervivencia promedio de 3 a 5 años.

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