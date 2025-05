PSYCHIC FEVER, la sensación del J-Pop

La ilusión del verano llega con «Gelato» de PSYCHIC FEVER. La canción expresa las complejidades del amor y a la vez es una premonición de una aventura, acompañada del sonido de las olas y el sabor de un dulce helado. Su sonido tiene toques de R&B alternativo, electro-disco y synthwave.

Este es el primer lanzamiento de PSYCHIC FEVER tras firmar con Warner Music Group.

¿Qué cambios esperan en su carrera con este sello discográfico?

KOKORO: Firmar con Warner Music es como empezar un nuevo capítulo para nosotros. Esperamos tener más oportunidades a nivel internacional, que nuestra música llegue a más gente y poder colaborar con artistas de todo el mundo. Es una gran motivación para seguir evolucionando.

¿Podrían describir el sonido de «Gelato»?

RYOGA: Cuando escuché «Gelato» por primera vez, sentí que tenía ese característico estilo de PSYCHIC FEVER, pero también transmitía una sensación fresca y veraniega, con un toque sensual. Me pareció el tipo de canción que te gusta escuchar mientras conduces al atardecer. Si pudiera formar parte de tus momentos cotidianos de esa manera, me haría muy feliz.

WEESA: «Gelato» es una refrescante canción veraniega que combina un ambiente relajado con un toque de romanticismo. Se aleja de nuestro estilo habitual y ofrece un sonido alegre y desenfadado, perfecto para las cálidas tardes. La letra de la canción, principalmente en inglés, pretende conectar con oyentes de todo el mundo, capturando la esencia de los momentos especiales y la dulzura agridulce del amor.

PSYCHIC FEVER está formada por KOKORO, WEESA, TSURUGI, RYOGA, REN, JIMMY y RYUSHIN. Debutó en julio de 2022 como el séptimo grupo de EXILE TRIBE, el colectivo de artistas japoneses de LDH JAPAN. Cada uno aporta su individualidad lo que deriva en una gran química que se ve reflejada a través de actuaciones que combinan baile, voz, rap y beatboxing. Esta sinergia inspiró el nombre: PSYCHIC FEVER.

Ustedes son el séptimo grupo de EXILE TRIBE, ¿qué significa formar parte de esta familia?

TSURUGI: Creo que el nombre EXILE TRIBE transmite el significado de llevar AMOR, SUEÑOS y FELICIDAD a la gente. Nos sentimos muy orgullosos de formar parte de esta tribu y, a través de nuestra música, queremos llevar la felicidad a todo el mundo.

RYOGA: Este nombre nos ha sido transmitido por los artistas veteranos a los que siempre hemos admirado y, como miembros de LDH, nos da un fuerte sentido de la responsabilidad y la conciencia. Como parte de la familia EXILE TRIBE, queremos afrontar cada reto con cuidado y seguir trabajando duro para que nuestros veteranos se sientan orgullosos de nosotros.

El grupo ha estado actuando por toda Asia, pero trasladaron sus actividades por seis meses a Tailandia, que se está convirtiendo en un importante exportador de música, especialmente en el ámbito del pop, y ha logrado posicionar a varios artistas tailandeses en el mercado internacional, como LISA de BLACKPINK o BamBam de GOT7.

¿Qué representa este país para ustedes?

KOKORO: Cuando comenzamos nuestras actividades globales, nos dimos cuenta de la importancia del mercado asiático y, gracias a la conexión entre EXILE HIRO y F.HERO, se decidió que Tailandia sería el primer país para nuestras promociones en el extranjero. Cuando comenzamos nuestras actividades allí, nos conmovió la calidez de la gente tailandesa, su música y su cultura. Siento que estas experiencias nos han ayudado a convertirnos en el grupo que es PSYCHIC FEVER hoy en día.

Han tenido éxito en Japón, pero ¿qué retos han tenido que afrontar para conquistar otros mercados?

JIMMY: Por supuesto, es un poco triste que, debido a las barreras lingüísticas, la distancia y los problemas de agenda, no siempre podamos visitar los lugares donde se encuentran nuestros seguidores. Por otro lado, pensar en nuevas formas e ideas para conectar con la gente nos ha ayudado a crecer, así que no diría que todo es negativo. Aun así, cada día sentimos los retos que supone trabajar a nivel global.

WEESA: No creo que hayamos alcanzado el verdadero éxito en Japón todavía, y para que nuestra música se popularice en todo el mundo, tenemos que seguir creando temas geniales y adictivos que realmente conecten con la gente.

La primera vez que escuché una canción suya fue «Paradise» en YouTube y me cautivó de inmediato. ¿Qué importancia tienen las redes sociales para ustedes y para la difusión de su música?

REN: Creo que son extremadamente importantes. Hoy en día, mucha gente descubre nuevos artistas a través de las redes sociales, y con cada vez más personas utilizándolas de forma habitual, me he dado cuenta de nuevo de lo crucial que es para nosotros aprovecharlas al máximo y difundir activamente nuestra presencia.

RYUSHIN: Creo que es muy importante. Gracias a las redes sociales, hemos tenido la suerte de que nos conozcan fans de otros países. Aunque no podamos vernos en persona, podemos comunicarnos con todo el mundo a través de estas plataformas, así que quiero seguir usando las redes sociales para mantener esa conexión cercana con nuestros fans.

Su sencillo «Just Like Dat» captó gran atención tanto en Japón como en el extranjero, acumulando más de 270 millones de visualizaciones en TikTok. La canción se posicionó en el Top 50 Viral de Spotify en nueve países y regiones asiáticas (incluyendo Tailandia, Vietnam, Filipinas, Singapur, Malasia y Corea del Sur) y también se convirtió en un éxito viral en Estados Unidos.

¿Qué red social les gusta más y por qué?

REN: Yo diría que Instagram. Últimamente me ha dado por coleccionar ropa y suelo usar Instagram para ver las últimas tendencias o encontrar prendas que vayan con mi estilo. Es muy fácil encontrar lo que me gusta y, como puedes explorar tantos géneros de moda diferentes, me permite sumergirme sin fin en las cosas que me encantan.

RYUSHIN: TikTok, sin duda. ¡Siempre lo estoy viendo! Hay tantos tipos de vídeos que, una vez que empiezo a desplazarse, no puedo parar de pasar de uno a otro.

En febrero de 2025, se embarcaron en su primera gira por Estados Unidos ¿Cómo los recibió el público de ese país?

JIMMY: Me alegró mucho ver lo emocionados que estaban todos. Fue muy emotivo ver al público cantando con nosotros, tanto en japonés como en inglés.

WEESA: Me alegró mucho que la gente disfrutara tan sinceramente de nuestra música y nuestra actuación. Me dio ganas de llegar a más gente y que ellos también disfrutaran de nuestras canciones.

¿Qué significa para ustedes ForEVER (su club de fans)?

WEESA: Nuestros fans son una parte muy importante de todo lo que hacemos. Para mí, no se trata de quién es o no es oficialmente ForEVER: si alguien nos aprecia aunque sea un poco, entonces es ForEVER a nuestros ojos. Solo espero que sigan queriéndonos y apoyándonos durante mucho tiempo.

Su nuevo EP PSYCHIC FILE III acaba de salir a la venta y captura los altibajos emocionales del amor, la juventud y el autodescubrimiento. Desde la energía de «Evolve» hasta la sinceridad de «Promise» cada canción revela una faceta diferente de PSYCHIC FEVER. A lo largo de su obra, el grupo logra un equilibrio entre vulnerabilidad y confianza para expandir el sonido del J-Pop moderno.

¿Cuál es su canción favorita y por qué deberían escucharla nuestros lectores?

KOKORO: Yo diría que «Promise» de NINO es la que más me gusta. Me recuerda a nuestros fans de todo el mundo, y es una de esas canciones que no puedes evitar tararear, se te queda grabada.

REN: Para mí, es «Gelato». Es nuestra primera canción de amor veraniega de verdad, y la introducción transmite una sensación que recuerda a las olas del mar. La coreografía también tiene un toque ligeramente sexy, lo que creo que muestra una nueva faceta de PSYCHIC FEVER.

La gira «PSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 <EVOLVE> in JAPAN», comenzará en junio, y a partir de ahí, planean expandir sus actividades a varios países asiáticos.

¿Qué le depara el futuro a Psychic Fever en 2025?

RYOGA: Creo que prepararnos para una gira mundial será nuestro próximo gran paso en 2025. Para que eso sea posible, necesitamos ampliar aún más nuestra presencia. Este año, esperamos conectar más profundamente con ForEVER a través de conciertos y encuentros con fans en varios países, y avanzar juntos hacia el futuro.

Ya son conocidos en México, ¿esperan venir pronto? ¿Qué referencias tienen de nuestro país?

TSURUGI: ¡Actualmente estamos en la fase de planificación! Tengo la imagen de que allí hay gente maravillosa y también creo que el país está lleno de música increíble. ¡Tengo muchas ganas de que llegue el día en que podamos conocernos!

KOKORO: Todavía estamos en la fase de planificación, pero estoy decidido a visitarlo en un futuro próximo. Me interesa mucho la música, la cultura y la gastronomía de México, así que me encantaría poder experimentarlo todo de primera mano lo antes posible.

A medida que expanden su música, PSYCHIC FEVER se sitúa a la vanguardia de una nueva ola de artistas pop, que están listos para llegar a la cima.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.