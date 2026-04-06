Maya Burns en una noche de bolero y música mexicana; precio del boleto y en dónde se presentará

Maya Burns, cantante y compositora, ofrecerá una velada íntima para los amantes de los boleros y música mexicana, el próximo 10 de abril en el Zunzún Arte & Cultura de la Ciudad de México (CDMX).

La intérprete estará acompañada en el piano por Uri Cisneros y juntos prometen cautivar al público con clásicos entrañables de la música mexicana, como "La Llorona", "Un mundo raro" y "Cuando vuelva a tu lado".

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Quién es Maya Burns?

Maya Burns es famosa por crear un estilo Neo Folk Californiano entrelazado con influencias de música mexicana, bolero, jazz, blues y rock/pop vintage.

A través de su música busca celebrar la diversidad cultural, además de enfatizar la humanidad compartida. A lo largo de su trayectoria profesional ha colaborado con big bands y proyectos de folk, blues y rock.

Maya ha compuesto más de 80 canciones y recientemente creó su primer obra para cuarteto de cuerdas y voz u oboe, “El Lenguaje Secreto de los Árboles”, seleccionada como finalista por Cepromusic para su Jornada de Lecturas 2025.

Ha trabajado con artistas como Mon Laferte, Vivir Quintana y se ha presentado en gira por Estados Unidos con La Santa Cecilia. En 2025 colaboró como compositora y cantante en el disco de Patrick Watson en el sencillo Choir in the Wires.

Maya Burns en la CDMX

Si amas los boleros no te puedes perder su presentación en Noche de Bolero y Música Mexicana del Alma, en el Zunzún Arte & Cultura, un espacio donde convergen la gastronomía y las expresiones artísticas.

El boleto de entrada tiene un costo de 500 pesos y se pueden hacer reservaciones al número 55 64 42 72 88. El recinto está ubicado en Córdoba 14, colonia Roma, CDMX.