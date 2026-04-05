Accidente en concierto de Super Junior deja lesionados; esto se sabe

Al menos tres personas resultaron lesionadas después de que una valla de seguridad se derrumbara durante el concierto de la icónica banda Super Junior en Seúl, Corea del Sur, que se llevó a cabo este domingo 5 de abril, como parte de su gira por su 20° aniversario.

De acuerdo información de SM Entertainment, agencia de la banda surcoreana, una valla de seguridad instalada por su compañía junto a las butacas del público se vino abajo, provocando que tres personas cayeran y sufrieran lesiones.

"Pedimos disculpas sinceras a los afectados por este accidente y a sus familias. Brindaremos asistencia médica a los asistentes heridos para su completa recuperación y haremos todo lo posible para garantizarla".

안녕하세요, SM엔터테인먼트입니다.



4월 5일(일) SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10> SJ - CORE in SEOUL 공연 진행 중 발생한 사고와 관련하여 안내 말씀드립니다



이날 앵콜 마지막 곡 무대 중, 당사가 객석 옆쪽에 설치한 안전 펜스가 무너지며, 3명의 관객이 떨어져 부상을 입는… — SUPER JUNIOR (@SJofficial) April 5, 2026

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¿Qué se sabe de los heridos?

Los tres espectadores fueron trasladados de inmediato a un hospital, donde recibieron atención inmediata y se determinó que requerían al menos dos semanas de reposo debido a contusiones y esguinces.

De acuerdo con los primeros reportes, el caos se desató al ver cómo la barrera de seguridad cedió y los asistentes cayeron del primer piso hasta el sótano, por lo que rápidamente los fans cercanos al lugar fueron evacuados.

SM Entertainment se responsabiliza por los hechos

La agencia SM Entertainment aseguró que siente una profunda responsabilidad tras este accidente y hará todo lo posible para evitar que un accidente similar se repita en el futuro.

"Una vez más, inclinamos la cabeza en señal de disculpa hacia los heridos y hacia todos los asistentes por la preocupación causada por este inesperado accidente, y les pido disculpas sinceramente", se lee en el comunicado.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente ocurrió durante la última noche de sus conciertos en la capital coreana cuando Kim Ryeo-wook se acercó al borde del escenario para saludar a los fans, pero sin previo aviso una sección de la barandilla se derrumbó, provocando que los asistentes cayeran.