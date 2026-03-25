¡De luto el cine mexicano! Muere Alicia Caro, una de las últimas estrellas de la Época de Oro

El cine mexicano acaba de perder a una de las últimas estrellas de la Época de Oro, la actriz Alicia Caro, quien falleció el pasado 17 de marzo, a los 95 años de edad.

Aunque hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento, se sabe que la diva del cine mexicano falleció en su casa ubicada en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México (CDMX). Te contamos los detalles.

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Confirman la muerte de Alicia Caro a los 95 años

A través de un comunicado, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) confirmó la muerte de la actriz de origen colombiano. Sin embargo, en dicho texto no se dan detalles acerca de las causas del deceso.

Por el momento, no se conocen nuevos detalles, pero se espera que en algún momento, los familiares den a conocer cuáles fueron las causas de la muerte de la famosa actriz que compartió créditos con estrellas del cine mexicano de la talla de Tin Tan.

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La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas confirma la muerte de Alicia Caro, actriz colombiana de la Época de Oro del cine mexicanohttps://t.co/sKleBUDN4t — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 25, 2026

¿Quién era Alicia Caro y cuáles fueron sus películas más famosas?

Beatriz Segura Peñuela, cuyo nombre artístico fue Alicia Caro, nació el 8 de julio de 1930 en Bogotá, Colombia. Llegó a México junto a su madre en 1939 y, años más tarde, debutó en el cine mexicano en 1947.

Alicia Caro construyó su carrera artística en México, donde ganó fama y el cariño del público, sobre todo, al compartir créditos con estrellas de la Época de Oro del cine mexicano como Tin Tan, en la película llamada " El Ceniciento”.

La famosa trabajó en distintas producciones cinematográficas durante las décadas de 1940 y 1950. Después, redujo sus apariciones y para la década de los 70. Entre sus trabajos más destacados se encuentran:

Allá en el Rancho Grande

Dos pesos dejada

Lluvia roja

Muchachas de uniforme

La hija del engaño

El cenicientoChucho el remendado

Los Fernández de Peralvillo

Espiritismo

Gutierritos

Cinco asesinos esperan

Cien gritos de terror

La última aparición de Alicia Caro en las pantallas fue en 1994 en la cinta ‘El tesoro de Clotilde’. La famosa estuvo casada con el actor mexicano Jorge Martínez de Hoyos, quien falleció de cáncer en 1997. Ella vivió el resto de su vida en su casa de Coyoacán y únicamente se le veía salir a dar paseos en sillas de ruedas.