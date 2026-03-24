RIIZE hace historia y concluye con éxito su primera gira por Latinoamérica

El fenómeno del Emotional Pop, RIIZE, consolidó su estatus como superestrella global tras concluir con éxito su primera gira por Latinoamérica. SHOTARO, EUNSEOK, SUNGCHAN, WONBIN, SOHEE y ANTON marcaron un hito sin precedentes al convertirse en el primer grupo masculino de K-Pop en presentarse en las tres ediciones de Lollapalooza (Argentina, Chile y Brasil) el mismo año.

Con un setlist de 18 canciones, RIIZE demostró por qué son los líderes de la nueva generación. Los asistentes vibraron con éxitos como “Get A Guitar”, “Talk Sexy”, “Siren” e “Impossible”, además de temas recientes de su álbum ODYSSEY como “Boom Boom Bass” y “Combo”.

“La pasión y la energía del público superaron todo lo que imaginábamos... realmente nos sentimos conectados con nuestros fans a través de nuestra música. Nos encantaría volver”, expresó el grupo tras su paso por la región.

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Lo que diferenció esta gira fue el esfuerzo de RIIZE por conectar genuinamente con el público local. El grupo realizó intervenciones en español y portugués, lo que generó un impacto masivo en redes sociales.

México: El bastión de RIIZE en Latinoamérica

Pero, no hay que olvidar que México ha sido una pieza clave en el crecimiento de RIIZE desde sus inicios. En mayo de 2024, RIIZE vivió un momento clave en la Ciudad de México con dos eventos masivos. Primero, con su Fan-Con Tour 'RIIZING DAY' en el Teatro Metropólitan, donde agotaron sorprendieron a los fans interpretando fragmentos de canciones en español (como "Recuérdame" de la película Coco). Solo días después, se presentaron ante una multitud diversa en el festival Tecate Emblema en el Autódromo Hermanos Rodríguez, demostrando que su música trasciende el nicho del K-pop.

En noviembre de 2025, el grupo regresó con su gira mundial en solitario "RIIZING LOUD", presentándose en el Velódromo Olímpico. Este show fue una declaración de intenciones, con una producción de primer nivel y un setlist extendido que preparó el terreno para lo que veríamos este 2026 en los escenarios de Lollapalooza.

En cada visita, los integrantes han expresado su amor por la gastronomía mexicana y la calidez de los BRIIZE locales, quienes han sido pioneros en posicionar al grupo en las listas de popularidad de la región. Es un grupo que ha sabido cultivar su audiencia paso a paso, y se demuestra con su nutrida base de fans en nuestro país.

RIIZE: Los nuevos "Million-Sellers" del K-pop

Desde su debut en septiembre de 2023, RIIZE ha tenido un ascenso meteórico. Con su primer álbum de estudio, ODYSSEY, han logrado su tercer título consecutivo de "million-seller" (más de un millón de copias vendidas), sumándose al éxito de su sencillo debut Get A Guitar y su mini álbum RIIZING.

¿Qué sigue para RIIZE? Tras conquistar el mercado latino, el grupo regresará a Asia en abril para encabezar festivales de alto perfil:

1. The Performance y Lovesome Festival (Japón).

2. K2O Songkran Music Festival (Tailandia).

Con embajadurías de lujo como Louis Vuitton y una identidad musical basada en narrativas honestas, RIIZE no solo está creciendo, sino haciendo realidad su sueño de dominar la escena musical a nivel internacional.

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