El mundo del espectáculo está de luto; hallan sin vida a Mariana Pizarro

Mariana Pizarro fue encontrada sin vida dentro de un autobús que llegaba a la estación de autobuses Posadas, en el estado de Misiones, Argentina, el pasado 18 de marzo.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor trató de despertarla al final del trayecto, el cual partió de Buenos Aires. Sin embargo, al no obtener una respuesta de la actriz, llamó a los servicios de emergencia. Al llegar, las autoridades la declararon muerta en el lugar y descartaron cualquier indicio de violencia, de hecho se inclinaron por la teoría de que falleció de causas naturales.

¿Qué le sucedió a Mariana Pizarro?

La investigación inicial, llevada a cabo por oficiales y servicios médicos, reveló que Mariana Pizarro falleció de causas naturales, además de que reportaron que su cuerpo no tenía ningún indicio de violencia; aunque la investigación continúa para determinar las causas exactas de su muerte.

¿Quién era Mariana Pizarro?

Mariana Pizarro era una actriz de brillante trayectoria en el teatro, la docencia y la investigación teatral. Se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires, Argentina.

También trabajó en México y Estados Unidos. Fundó proyectos culturales y participó en iniciativas sociales, especialmente contra la violencia hacia las mujeres.

Así reaccionó el mundo del espectáculo

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la noticia y ofreció sus condolencias, destacando su compromiso artístico y social.

Diversas organizaciones culturales y estudiantes expresaron su pesar, pues era reconocida como una figura emblemática en Misiones y en el mundo del teatro.

¿Cuándo y dónde será el velorio?

El velorio se llevó a cabo desde el 19 de marzo en la Funeraria Paz Eterna en Posadas, Misiones. La ceremonia coincide con su cumpleaños.

La familia invitó a sus colegas y al público a presentar sus respetos. Se espera una fuerte presencia del sector cultural.

Causas y seguimiento de la investigación

De acuerdo con la comisaría 17 y la unidad de ciencias forenses realizaron las investigaciones iniciales, el cuerpo fue entregado a la familia tras descartarse cualquier acto delictivo.

El informe final de la autopsia determinará la causa exacta de la muerte. Mientras tanto, el caso sigue clasificado como muerte por causas naturales.