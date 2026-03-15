Michael B. Jordan gana en la categoría a Mejor Actor de los Premios Oscar 2026

Michael B. Jordan ganó en la categoría a Mejor Actor de los Premios Oscar 2026 tras su gran actuación en la película "Sinner", traducida al español como "Pecadores".

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¿Quiénes eran los nominados a Mejor Actor?

Timothée Chalamet, "Marty Supremo"

Leonardo DiCaprio, "Una batalla tras otra"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Michael B. Jordan, "Pecadores"

Wagner Moura, "El agente secreto"



Michael B. Jordan en Pecadores

Michael B. Jordan, es un actor, director y productor estadounidense que nació el 9 de febrero de 1987. Comenzó como modelo en varias compañías y hasta 1999 inició en el mundo de la actuación de la mano de la serie Cosby y The Sopranos.

Tuvo grandes apariciones en episodios de series de televisión como CSI: Las Vegas, La Ley y el Orden: Acción Criminal, Miente si Puedes, entre otras. En su filmografía están éxitos como "Black Panter", "Space Jam: Una nueva Era", "Creed 3", "Justice League: The Flashpoint Paradox"

Timothée Chalamet se queda sin Oscar

Timothée Chalamet se quedó sin estatuilla en los Oscar 2026, por lo que se limitó a aplaudirle a Michael B. Jordan durante la entrega de premios. Sin embargo, para mucho esto no fue una sorpresa, ya que pudo influir su polémico comentario de que el ballet y la ópera "ya no le importan a nadie".

Timothée Chalamet protagonizó a Marty Mauser en "Marty Supremo", drama deportivo que plasma la vida de un joven talentoso e incomprendido que sueña con dominar el tenis de mesa (deporte marginado en los años 50).

Timothée Chalamet nació el 27 de diciembre de 1995 en Nueva York, Estados Unidos, y es internacionalmente conocido por su papeles en "Lady Bird", "Dune, segunda parte", "Wonka" y "Mujercitas".