Michael B. Jordan gana en la categoría a Mejor Actor de los Premios Oscar 2026
La Academia premió a Michael B. Jordan en la categoría a Mejor Actor; este fue su discurso ante la crema y la nata en el Dolby Theatre de Hollywood.
Michael B. Jordan ganó en la categoría a Mejor Actor de los Premios Oscar 2026 tras su gran actuación en la película "Sinner", traducida al español como "Pecadores".
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¿Quiénes eran los nominados a Mejor Actor?
- Timothée Chalamet, "Marty Supremo"
- Leonardo DiCaprio, "Una batalla tras otra"
- Ethan Hawke, "Blue Moon"
- Michael B. Jordan, "Pecadores"
- Wagner Moura, "El agente secreto"
Michael B. Jordan en Pecadores
Michael B. Jordan, es un actor, director y productor estadounidense que nació el 9 de febrero de 1987. Comenzó como modelo en varias compañías y hasta 1999 inició en el mundo de la actuación de la mano de la serie Cosby y The Sopranos.
Tuvo grandes apariciones en episodios de series de televisión como CSI: Las Vegas, La Ley y el Orden: Acción Criminal, Miente si Puedes, entre otras. En su filmografía están éxitos como "Black Panter", "Space Jam: Una nueva Era", "Creed 3", "Justice League: The Flashpoint Paradox"
Timothée Chalamet se queda sin Oscar
Timothée Chalamet se quedó sin estatuilla en los Oscar 2026, por lo que se limitó a aplaudirle a Michael B. Jordan durante la entrega de premios. Sin embargo, para mucho esto no fue una sorpresa, ya que pudo influir su polémico comentario de que el ballet y la ópera "ya no le importan a nadie".
Timothée Chalamet protagonizó a Marty Mauser en "Marty Supremo", drama deportivo que plasma la vida de un joven talentoso e incomprendido que sueña con dominar el tenis de mesa (deporte marginado en los años 50).
Timothée Chalamet nació el 27 de diciembre de 1995 en Nueva York, Estados Unidos, y es internacionalmente conocido por su papeles en "Lady Bird", "Dune, segunda parte", "Wonka" y "Mujercitas".
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