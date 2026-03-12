Golden de las Guerreras K-Pop en vivo desde los Oscar 2026; así puedes ver la transmisión

¡La espera terminó! EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, las voces detrás del grupo ficticio HUNTR/X de la exitosa película Las Guerreras K-Pop subirán al escenario en los Oscar 2026 y cantarán "Golden" para todos su fans.

Solo dos canciones se interpretarán en vivo durante la ceremonia de los Premios Oscar 2026, que se realizarán en el Teatro Dolby de Los Ángeles y una de ellas será "Golden", tema principal de K-Pop Demon Hunters, traducida al español como Las Guerreras K-Pop, la cual compite por dos premios: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo será la presentación de Las Guerreras K-Pop?

Por primer vez en la historia de los Premios, el escenario incluirá una actuación que rinde homenaje al K-Pop y promete cautivar a la audiencia, junto a talentosos instrumentistas y artistas que protagonizarán danza tradicional coreana.

¿Por dónde ver "Golden" de Las Guerreras K-Pop?

La transmisión de los Premios Oscar comenzará alrededor de las 18:00 horas (tiempo del centro de México) con la famosa alfombra roja y posteriormente se dará paso a la ceremonia. En televisión abierta, la audiencia podrá disfrutarla por Azteca 7 o el 107 de Totalplay.

Además, estará disponible a través del sitio web oficial de Azteca 7 con el objetivo de que no pierdas detalle de la ceremonia.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.