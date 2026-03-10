Intento de homicidio: Ella es la mujer que disparó contra la casa de Rihanna y sus hijos
Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida, permanece detenida en Los Ángeles con una fianza de 10 millones de dólares .
El Departamento de policía de Los Ángeles identificó a la mujer arrestada bajo sospecha de intento de asesinato tras supuestamente disparar el domingo con un rifle tipo AR-15 contra la vivienda de la cantante Rihanna y su pareja, A$AP Rocky, donde se encontraban con sus hijos.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
¿Quién disparó a la casa de Rihanna?
Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida, permanece detenida en Los Ángeles con una fianza de 10 millones de dólares (8,63 millones de euros), según información citada por la cadena NBC.
The Brief about the b!tch who fired multiple shots with a AR-15-style rifle into Rihanna and A$AP Rocky's Beverly Crest home on Sunday.— RihannaImpact (@rihanna_impact) March 9, 2026
1. The suspect has been identified by the LAPD as 35-year-old Ivana Lisette Ortiz.
2. 35-year-old Ivanna Lisette Ortiz from Orlando, Florida… pic.twitter.com/aQL7XOAtu7
El tiroteo ocurrió cerca de las 13:21 hora local (20:21 GMT) del domingo 8 de marzo, cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista en un Tesla blanco y disparó contra la vivienda, ubicada en el lujoso vecindario de Beverly Crest.
Al menos cuatro balas impactaron contra la vivienda de la nueve veces ganadora del Grammy, de acuerdo con el canal.
Rihanna, su pareja -la estrella de hip-hop A$AP Rocky- y sus tres hijos se encontraban en la casa, pero ninguno resultó herido.
No se dieron detalles de inmediato sobre cuándo y dónde fue arrestada Ortiz, ni tampoco sobre los motivos por los que disparó.
The suspect in the shooting at Rihanna’s home “was obsessed” with the star and had threatened her on social media.— StacyOnChain (@stacyonchain) March 10, 2026
This was reported by the New York Post. Ivanna Ortiz, a 35-year-old blogger, was arrested on suspicion of attempted murder. It is reported that a few weeks before… https://t.co/zxCDVPoX0v pic.twitter.com/SR7N2BuXll
Vecinos de la artista dijeron a NBC que se escucharon fuertes disparos en el barrio, que suele ser muy silencioso.
La intérprete de 'Umbrella' y 'Diamonds' no se ha pronunciado hasta el momento sobre el ataque.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.